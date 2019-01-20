Чтобы успокоиться, мужчина съел 2 килограмма монет, камней и крышек

Из желудка жителя южнокорейского города Коян извлекли около двух килограммов камней, крышек от бутылок и монет. Мужчина глотал при стрессе все мелкие предметы, попадающие ему в руки.

54-летний мужчина обратился к врачу с жалобой на сильные боли в животе. Его живот был сильно раздут, а при пальпации под кожей ощущались различные объекты, напоминающие мелкие камни и монеты. При опросе пациент признался, что часто глотает монеты и гравий, когда начинает нервничать. По его словам, это помогает ему успокоиться.

Рентген показал, что его желудок полностью заполнен инородными телами. Первоначально проглоченные предметы хотели вытащить при помощи гастроскопа, однако выяснилось, что внутри их оказалось слишком много. Для того чтобы вынуть камни, бутылочные крышки и монеты, пришлось проводить хирургическое вмешательство. Мужчина провел в больнице девять дней, сейчас его состояние стабильно, сообщает «Лента.ру».