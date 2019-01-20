Отток населения, проезд в Китай, приют «Дружок»: интервью Василия Орлова на ОТР

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Губернатор Амурской области Василий Орлов стал гостем прямого эфира на «Общественном российском телевидении». В ходе рубрики «Спросите губернатора» он рассказал о революции в экономике Приамурья, строительстве канатной дороги в Китай и о том, почему в золотодобычу и сельское хозяйство региона перестали пускать иностранцев.

Затронули и важный вопрос оттока населения. В эфире прозвучало, что в девяностых годах в Амурской области проживало более миллиона человек, а на сегодняшний день нет и 800 тысяч. По словам Василия Орлова, сейчас формируется национальная программа по развитию Дальнего Востока в целом.

«В случае Амурской области у нас было проведено 600 встреч с людьми, 20 тысяч человек участвовали в этих встречах. Что говорят? Такой красной нитью идет низкий уровень доходов населения. Естественно, высокий рост цен, естественно, недоступность региона с точки зрения логистики, высокая стоимость авиабилетов. Есть предложения, которые, на мой взгляд, помогут решить эту проблему: это понижение тарифов, это субсидия по лизинговым платежам, субсидия по ипотеке. Это то, что может оставить людей на Дальнем Востоке», – высказался губернатор Приамурья.

По мнению Василия Орлова, во времена Советского Союза высокий уровень зарплат на Дальнем Востоке держали в том числе за счет некоей идеологической подоплеки, в том числе за счет таких крупных проектов, как БАМ. Кроме того, по действовавшей ранее системе прописки сменить регион было не так просто.

«Этих факторов сегодня, к сожалению, нет, за исключением одного – это перспективы с точки зрения экономического роста. У нас сегодня происходит абсолютно, я в этом уверен, революция в экономике. Сегодня в Амурской области реализуются два крупнейших по масштабам страны инвестиционных проекта. Первый проект – это все, что связано с газовой отраслью, это "Сила Сибири", газоперерабатывающий и в перспективе газохимический завод "СИБУР" и космодром Восточный с огромной мультипликацией на промышленность, на экономику, на науку в том числе, на социальную сферу и так далее», – сказал Василий Орлов.

Также был затронут вопрос переселения людей из аварийного фонда – в Приамурье жителей необходимо расселить с 216 тысяч квадратных метров. Губернатор говорил о необходимости дифференциального подхода при федеральном финансировании северных районов, где квадратный метр значительно дороже. По словам губернатора, «нас услышали коллеги из Министерства строительства».

Несколько зрителей дозвонились в студию, чтобы задать Василию Орлову вопрос. Первый звонивший поинтересовался, почему билет в Китай из Благовещенска стоит так дорого – больше 2 тысяч рублей, учитывая, что проехать нужно менее километра. Глава Приамурья сказал, что в ближайшем будущем решить эту проблему поможет реализация сразу двух международных проектов – мост и канатная дорога в Китай.

Мост должен заработать в апреле-мае 2020 года. «Там пока у нас есть отставание по пункту пропуска. Честно скажу, это, к сожалению, не наши полномочия, а полномочия Росгранстроя, но мы этой темой активно занимаемся, надеемся, что выполним поставленную президентом задачу синхронизировать ввод в эксплуатацию моста одновременно с пунктом пропуска, потому что предполагается сегодня только грузовое направление на первом этапе. Мы хотим ускорить, чтобы в том числе и пассажирское направление заработало с самого начала.

Второй проект – строительство канатной дороги. Мы сегодня актуализировали проектную документацию, что делалось за последние 3 года. Честно скажу, там с нуля все нужно делать. Инвестор, которого мы подобрали, это очень сильный инвестор – группа компаний "Регион". Мы этот проект показали уже президенту Владимиру Владимировичу Путину и господину Си Цзиньпину на Восточном экономическом форуме. Я специально об этом говорю, чтобы вы понимали, что проект глубоко проработан. Мы рассчитываем, что в этом году начнется стройка, в марте. В середине марта у них завершается международный конкурс на проектирование. Я думаю, что к 2021 году канатная дорога должна поехать. Если этот проект сбудется, это будет единственный, уникальный проект в мире. Тогда действительно можно будет за 1-2 минуты переезжать с одного берега реки на другой. Стоимость билета, естественно, будет ниже, чем 2 тысячи рублей», – заявил Василий Орлов.

Другого зрителя из Благовещенска интересовало, почему вдоль всей набережной построили «уродливый забор», который портит вид и загораживает Китай. Губернатор предположил, что строение поставили из соображений безопасности. Но для того, чтобы его убрать, ведется большая работа. В частности, идет подготовка к будущей застройке «Золотой мили». В ближайшее время собираются заказать проектную документацию по планированию намывной территории. В основу ляжет проект известной московской компании, которая выиграла соответствующий конкурс, благовещенской мэрии. На создание проектной документации уйдет год, после чего начнется строительство, сообщил Орлов.

«Китайский фактор» всплывал в течение эфира неоднократно. Зрители считают, что в Приамурье идет раздача земли иностранцам. Василий Орлов это категорически опроверг.

«Иностранную рабочую силу не пускаем. Например, сельское хозяйство: официально у нас нет иностранных рабочих в сельском хозяйстве. В золотодобыче тоже, мы в этом году тоже обновили квоту. Потому что факты показывают, что и в том, и в другом случае варварски относятся к нашей земле. Это в первую очередь экологический вопрос. Поэтому мы решили вообще их не допускать ни в первом случае, ни во втором. Значит, если действительно появляются такие иностранные рабочие в сельском хозяйстве, то это нелегалы. Это, собственно, поле ведения уже миграционной службы, УВД и так далее. У нас это принципиальная позиция», – заверил глава региона.

Затронули в программе и резонансную тему о жестоком обращении с животными в Чигиринском приюте «Дружок». Василий Орлов заверил, что виновный понесет ответственность, а волонтерам и зоозащитникам пожелал активнее предлагать свои пути решения проблемы безнадзорных животных.

Полное интервью губернатора Василия Орлова можно посмотреть на сайте ОТР.