Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:00 17

Отток населения, проезд в Китай, приют «Дружок»: интервью Василия Орлова на ОТР

Отток населения, проезд в Китай, приют «Дружок»: интервью Василия Орлова на ОТР
Фото: скриншот видео

Губернатор Амурской области Василий Орлов стал гостем прямого эфира на «Общественном российском телевидении». В ходе рубрики «Спросите губернатора» он рассказал о революции в экономике Приамурья, строительстве канатной дороги в Китай и о том, почему в золотодобычу и сельское хозяйство региона перестали пускать иностранцев.

Затронули и важный вопрос оттока населения. В эфире прозвучало, что в девяностых годах в Амурской области проживало более миллиона человек, а на сегодняшний день нет и 800 тысяч. По словам Василия Орлова, сейчас формируется национальная программа по развитию Дальнего Востока в целом.

«В случае Амурской области у нас было проведено 600 встреч с людьми, 20 тысяч человек участвовали в этих встречах. Что говорят? Такой красной нитью идет низкий уровень доходов населения. Естественно, высокий рост цен, естественно, недоступность региона с точки зрения логистики, высокая стоимость авиабилетов. Есть предложения, которые, на мой взгляд, помогут решить эту проблему: это понижение тарифов, это субсидия по лизинговым платежам, субсидия по ипотеке. Это то, что может оставить людей на Дальнем Востоке», – высказался губернатор Приамурья.

По мнению Василия Орлова, во времена Советского Союза высокий уровень зарплат на Дальнем Востоке держали в том числе за счет некоей идеологической подоплеки, в том числе за счет таких крупных проектов, как БАМ. Кроме того, по действовавшей ранее системе прописки сменить регион было не так просто.

«Этих факторов сегодня, к сожалению, нет, за исключением одного – это перспективы с точки зрения экономического роста. У нас сегодня происходит абсолютно, я в этом уверен, революция в экономике. Сегодня в Амурской области реализуются два крупнейших по масштабам страны инвестиционных проекта. Первый проект – это все, что связано с газовой отраслью, это "Сила Сибири", газоперерабатывающий и в перспективе газохимический завод "СИБУР" и космодром Восточный с огромной мультипликацией на промышленность, на экономику, на науку в том числе, на социальную сферу и так далее», – сказал Василий Орлов.

Также был затронут вопрос переселения людей из аварийного фонда – в Приамурье жителей необходимо расселить с 216 тысяч квадратных метров. Губернатор говорил о необходимости дифференциального подхода при федеральном финансировании северных районов, где квадратный метр значительно дороже. По словам губернатора, «нас услышали коллеги из Министерства строительства».

Несколько зрителей дозвонились в студию, чтобы задать Василию Орлову вопрос. Первый звонивший поинтересовался, почему билет в Китай из Благовещенска стоит так дорого – больше 2 тысяч рублей, учитывая, что проехать нужно менее километра. Глава Приамурья сказал, что в ближайшем будущем решить эту проблему поможет реализация сразу двух международных проектов – мост и канатная дорога в Китай.

Мост должен заработать в апреле-мае 2020 года. «Там пока у нас есть отставание по пункту пропуска. Честно скажу, это, к сожалению, не наши полномочия, а полномочия Росгранстроя, но мы этой темой активно занимаемся, надеемся, что выполним поставленную президентом задачу синхронизировать ввод в эксплуатацию моста одновременно с пунктом пропуска, потому что предполагается сегодня только грузовое направление на первом этапе. Мы хотим ускорить, чтобы в том числе и пассажирское направление заработало с самого начала.

Второй проект – строительство канатной дороги. Мы сегодня актуализировали проектную документацию, что делалось за последние 3 года. Честно скажу, там с нуля все нужно делать. Инвестор, которого мы подобрали, это очень сильный инвестор – группа компаний "Регион". Мы этот проект показали уже президенту Владимиру Владимировичу Путину и господину Си Цзиньпину на Восточном экономическом форуме. Я специально об этом говорю, чтобы вы понимали, что проект глубоко проработан. Мы рассчитываем, что в этом году начнется стройка, в марте. В середине марта у них завершается международный конкурс на проектирование. Я думаю, что к 2021 году канатная дорога должна поехать. Если этот проект сбудется, это будет единственный, уникальный проект в мире. Тогда действительно можно будет за 1-2 минуты переезжать с одного берега реки на другой. Стоимость билета, естественно, будет ниже, чем 2 тысячи рублей», – заявил Василий Орлов.

Другого зрителя из Благовещенска интересовало, почему вдоль всей набережной построили «уродливый забор», который портит вид и загораживает Китай. Губернатор предположил, что строение поставили из соображений безопасности. Но для того, чтобы его убрать, ведется большая работа. В частности, идет подготовка к будущей застройке «Золотой мили». В ближайшее время собираются заказать проектную документацию по планированию намывной территории. В основу ляжет проект известной московской компании, которая выиграла соответствующий конкурс, благовещенской мэрии. На создание проектной документации уйдет год, после чего начнется строительство, сообщил Орлов.

«Китайский фактор» всплывал в течение эфира неоднократно. Зрители считают, что в Приамурье идет раздача земли иностранцам. Василий Орлов это категорически опроверг.

«Иностранную рабочую силу не пускаем. Например, сельское хозяйство: официально у нас нет иностранных рабочих в сельском хозяйстве. В золотодобыче тоже, мы в этом году тоже обновили квоту. Потому что факты показывают, что и в том, и в другом случае варварски относятся к нашей земле. Это в первую очередь экологический вопрос. Поэтому мы решили вообще их не допускать ни в первом случае, ни во втором. Значит, если действительно появляются такие иностранные рабочие в сельском хозяйстве, то это нелегалы. Это, собственно, поле ведения уже миграционной службы, УВД и так далее. У нас это принципиальная позиция», – заверил глава региона.

Затронули в программе и резонансную тему о жестоком обращении с животными в Чигиринском приюте «Дружок». Василий Орлов заверил, что виновный понесет ответственность, а волонтерам и зоозащитникам пожелал активнее предлагать свои пути решения проблемы безнадзорных животных.

Полное интервью губернатора Василия Орлова можно посмотреть на сайте ОТР.

Просмотров всего: 1792

#губернатор #Дальний Восток #СМИ

распечатать


Общество 42

Жена Олега Кожемяко впервые попала в список Forbes самых богатых россиянок

Власть 42

Президент принял отставку руководителей Якутии и Магаданской области и назначил двух врио
Экономика 2

«АмурЭкспоФорум» стал площадкой для крупных инвестиционных проектов
Власть 17

Сахалинский губернатор Кожемяко 8 месяцев избегает вопросов местного информагентства
Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • LexA

    LexA
    2 часа назад

    да если бы подняли зарплату в 3 раза при ценах Благовещенска можно было бы жить. Но уже рисковано сваливать. Жилье в других регионах выросло в 3 раза а в благовещенске как было так и осталось за 10 лет. друг в краснодаре брал за 800 тыс квартиру 6 лет в назад а сейчас на окраине эта квартира 3 млн стоит. а в благе как была однушка в хрущевке 10 лет за 2.5 так и осталась.

    Я на своем канале Хреноблогер показываю иногда цены на продукты. и они отличаются в 2-4 раза. и Зарплата у меня сразу после переезда на 20% стала выше. немного поработал и неск раз выше. ... Правда и минусов в Краснодаре очень хватает: пыль, сухость, пробки, расстояние. Я пешком 50 минут хожу на работу это близко очень. Люди со двора 20 минут на машине не могут выехать. А он через дорогу за 5 минут перешел и на работе

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    У Василия на фото загадочное выражение лица. Такое впечатление,что он хочет эмигрировать.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Обыкновенный медвежонок

    У Василия на фото загадочное выражение лица. Такое впечатление,что он хочет эмигрировать.



    Он хочет блага для амурцев.



  • Аня2828

    Аня2828
    1 час назад

    че за ажиотаж ну позвали на какойто канал который вообще никто не смотрит и че?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Аня2828

    че за ажиотаж ну позвали на какойто канал который вообще никто не смотрит и че?



    А где гордость за губернатора?



    Тебя кто и куда последний раз звал?



  • Сарочка

    Сарочка
    1 час назад

    Интересно кто понесёт наказание по делу приюта дружок??? Виновные будут наказаны. А кто виновный??? Сторож алкаш???

  • Сарочка

    Сарочка
    1 час назад

    Следим за этим делом, надеемся на справедливое наказания

  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    1 час назад

    У нас сегодня происходит абсолютно, я в этом уверен, революция в экономике сказал Василий Орлов. И так от этих слов "козловщиной" потянуло. Зачем нести этот урапатриотический бред? Пускай этим занимается Бодрячок. С него спроса как со взрослого не будет.Пускай развлекается сам с собой в инстаграме. Ну вы же Василий человек вроде серьезный....

  • lana78

    lana78
    1 час назад

    насчет Дружка. ПОЧЕМУ. ДО СИХ ПОР. НИКТО. НЕ ПРИВЛЕЧЕН. К ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ИЗ. АДМИНИСТРАЦИИ???

  • lana78

    lana78
    1 час назад

    Дружок -это муниципальный приют. это бюджетные деньги.То что происходило в Дружке - это ответственность полностью на администрации города! Стоит только посмотреть на подписи в этих контрактах и все станет на свои места. ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕ ИНИЦИИРОВАЛИ ПРОВЕРКУ В ОТНОШЕНИИ МЭРИИ?

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    Что там орлов транспортный налог убирать будет? Что нибудь для улучшении жизни амурчан сделает? Или отсидится в кресле губера и свалит как все губеры делают

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    икс7

    Что там орлов транспортный налог убирать будет? Что нибудь для улучшении жизни амурчан сделает? Или отсидится в кресле губера и свалит как все губеры делают



    И правильно сделает.



  • БаРмалей

    БаРмалей
    39 минут назад

    Чтобы отановить отток нужны стимулы сегодня и сейчас! Молодежь уезжает и вернуть их будет невозможно! Тарифы-жопа!Доступная ипотека-сказки!пенсию добавили-2рубля чтобы содрать-4!Мост хорошо/канатка тоже,но это не остановит бегство.

  • икс7

    икс7
    36 минут назад

    Tуман

    икс7

    Что там орлов транспортный налог убирать будет? Что нибудь для улучшении жизни амурчан сделает? Или отсидится в кресле губера и свалит как все губеры делают



    И правильно сделает.



    Почему правильно?

  • Noir

    Noir
    27 минут назад

    икс7

    Tуман

    икс7

    Что там орлов транспортный налог убирать будет? Что нибудь для улучшении жизни амурчан сделает? Или отсидится в кресле губера и свалит как все губеры делают



    И правильно сделает.



    Почему правильно?



    А потому что сроки всего обещанного народу подходить будут. А новый губер - новые обещания.

  • олег1975

    олег1975
    5 минут назад

    Кроме того, по действовавшей ранее системе прописки сменить регион было не так просто.

    «Этих факторов сегодня, к сожалению, нет........», – сказал Василий Орлов.

    ВОТ ОНА!!! Мечта сегодняшних бюрократов. Закрепить людей в Амурке административным рычагом. Правильно ранее высказывались люди, что единственно что может остановить отток населения с Амурии это заград отряды и отъём паспортов у населения региона.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    2 минуты назад

    Считаю, что губернатор просто "отоврался" по ВСЕМ вопросам, увел тему в сторону! Пример: почему проезд в Хэйхэ стоит более 2 тысяч рублей? Скоро реализуют 2 проекта и цена упадет... А нынешний проезд почему так дорого??? Комментариев нет... Иностранцы в золотодобыче и с/х... Никого не пускаем... Вранье! Революция в экономике... Для амурчан революция или для владельцев бизнеса возможность не платить налоги?

Показать все (17) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь