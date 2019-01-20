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20февраля
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сегодня, 14:05 1

Застройщицу, задержанную в Благовещенске, обвиняют в мошенничестве

Застройщицу, задержанную в Благовещенске, обвиняют в мошенничестве

В полиции Благовещенска прокомментировали задержание застройщицы в городском аэропорту. Названы некоторые подробности уголовного дела, фигуранткой которого она является.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский», женщина находится в федеральном розыске с февраля 2019 года по факту мошенничества с квартирами. Она фигурантка дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Женщину допросили, в настоящее время ей предъявлено обвинение. В отношении нее избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    18 минут назад

    Неимоверно «жесткая» для Надежды санкция- подписка о невыезде. Наверняка возникнут в дальнейшем Проблемы с ее присутствием в городе.

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