Застройщицу, задержанную в Благовещенске, обвиняют в мошенничестве
В полиции Благовещенска прокомментировали задержание застройщицы в городском аэропорту. Названы некоторые подробности уголовного дела, фигуранткой которого она является.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский», женщина находится в федеральном розыске с февраля 2019 года по факту мошенничества с квартирами. Она фигурантка дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Женщину допросили, в настоящее время ей предъявлено обвинение. В отношении нее избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
Просмотров всего: 359