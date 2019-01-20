В Благовещенске подросток переходил дорогу на красный и попал под машину

В Благовещенске в результате наезда автомобиля пострадал 14-летний мальчик. Это произошло вечером во вторник, 19 февраля, на регулируемом перекрестке улиц Горького и Мухина.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, юный пешеход переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Водитель Nissan Datsun не смог избежать наезда на пешехода, неожиданно появившегося на дороге.

В результате происшествия подросток получил травмы. В настоящее время все причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Как отмечают в ведомстве, с начала 2019 года 138 несовершеннолетних нарушили правила дорожного движения. «Каждое нарушение могло окончиться очень печальными последствиями», – предупреждают автоинспекторы. А с начала года в городе и районе зарегистрировано четыре ДТП, случившиеся по вине несовершеннолетних пешеходов: дети переходили дорогу в не установленных для перехода местах. Всего за минувшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 22 ДТП с одним пострадавшим.