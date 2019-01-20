В Благовещенске суд продлил конкурсное производство в отношении «Умно жить»

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Арбитражный суд Амурской области 13 февраля принял очередное решение, касающееся кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз "Умно жить"». Эта организация была признана банкротом еще в 2016 году. 13 числа суд решил продлить срок конкурсного производства в отношении кооператива.

«(…) продлить срок конкурсного производства в отношении кредитного потребительского кооператива "Кредитный союз "Умно жить" (…) до 13 августа 2019 года», – говорится в определении Арбитражного суда.

Следующее судебное заседание назначили на 13 августа.

На сайте Арбитражного суда сообщается, что общая сумма требований кредиторов составляет более 250 миллионов рублей. Из них первая очередь – более 152 миллионов, вторая очередь отсутствует, третья очередь – более 97 миллионов.

Размер удовлетворенных требований кредиторов первой очереди составляет более 84 миллионов рублей.

Как сообщало Амур.инфо, конкурсное производство в отношении «Умно жить» продлевалось судом уже неоднократно.

В 2015 году в отношении одного из руководителей кредитной организации было возбуждено уголовное дело, расследование которого затянулось на несколько лет. Руководителя подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил около 6,5 миллиона рублей, принадлежавших гражданам.