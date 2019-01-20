Стало известно, сколько россиян используют интернет на работе в личных целях

Только четверть работников в России во время рабочего дня не используют интернет в личных целях. Опрос проводился с 1 по 10 февраля 2019 года.

Всего 7 % респондентов сообщили, что их работа или учебная деятельность не зависят от интернета. По данным портала HeadHunter, такой ответ чаще всего давали представители рабочего персонала (38 %), а также сферы транспорта (20 %). Для остальных 93 % опрошенных в любом случае важно наличие интернета.

Утверждают, что вообще не используют интернет для временного отвлечения от задач на работе 25 % респондентов, 33% ответили, что используют интернет редко, а 29 % время от времени. Стало также известно, что 13 % респондентов пользуются интернетом в личных целях часто.

При этом под понятием «личные цели» чаще всего подразумеваются чтение в Сети новостей или книг, а также проверка почтовых ящиков, серфинг соцсетей, и общение по средствам различных мессенджеров.

В опросе приняли участие более 6,5 тысячи соискателей работы по всей России, сообщает «360».