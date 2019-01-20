Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:59 9

Новый корпус Белогорского психоневрологического интерната достроят в 2019 году

Новый корпус Белогорского психоневрологического интерната достроят в 2019 году
Фото: ru.depositphotos.com

В филиале Белогорского психоневрологического интерната в 2019 году достроят новый спальный корпус на 53 места. К 2013 году здание построили на 56 %, после чего стройку заморозили. На завершение работ выделили 24 миллиона рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на завершение строительства спального корпуса психоневрологического интерната в селе Новый Быт Ромненского района, являющегося филиалом Белогорского интерната, предусмотрены 24 миллиона рублей. Большую часть средств выделит федеральный бюджет, сообщает пресс-служба областного правительства.

Строительство спального корпуса психоневрологического интерната в селе Новый Быт велось в 2012-2013 годах и финансировалось за счет средств бюджета Амурской области, в связи с сокращением финансирования стройка спального корпуса была заморожена. В настоящее время техническая готовность спального корпуса составляет 56 %.

На выделенные средства планируется достроить одноэтажный спальный корпус, рассчитанный на 53 койко-места. В состав помещения войдут жилые комнаты, комнаты отдыха, санитарно-технические помещения.

В связи с увеличением числа опекаемых за счет ввода в 2019 году нового корпуса и доведением мощности психоневрологического интерната до 100 койко-мест, министерство социальной защиты населения области организовало работу по разработке проектно-сметной документации на строительство второй очереди – столовой.

«Закончить строительство корпуса планируют до конца 2019 года, реализация проекта позволит ликвидировать очередность в стационарные организации социального обслуживания психоневрологической направленности в Амурской области», – отметила министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселёва.

Просмотров всего: 140

#строительство

распечатать


В России и мире

Первый в России иглу-отель откроют на Камчатке
Экономика

Элеваторный комплекс в Тамбовке поможет амурчанам продавать кукурузу в Китай
Общество 28

Новейшее судно для ВМФ России заложили на судостроительном заводе в Благовещенске

Происшествия 8

В московских офисах компании, строящей космодром Восточный, прошли обыски

19 февраля 2016, 12:48
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    в старом мест уже не хватает

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Ага. Надо торопиться.

    А то ЛДПРасты уже покрышки жечь начали.

    Так и до смертоубийства недолго.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    чё к чему?у вас идея-фикс-комнату там забронируйте

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Калите нужно срочно Марину переманивать

    Любыми плюшками

    Хоть на полгодика

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    23 минуты назад

    ЛайКа

    Калите нужно срочно Марину переманивать



    Меня? чего я там, в Благовещенске, забыла? нееее)))



  • ЛайКа

    ЛайКа
    19 минут назад

    тоже из Белогорска





    Ей катастрофически не хватает пиара, а мы бы от Белогорска передохнули



  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    9 минут назад

    Демидыч

    в старом мест уже не хватает



    Не, за счет государства увеличивают число избирателей, которые голосуют за ЛДПР...



    http://belogorck.ru/novosti/segodnya-v-gorode/25802-glava-belogorska-lideru-ldpr-ne-nado-vsekh-zhitelej-belogorska-priravnivat-k-patsientam-psikhonevrologicheskogo-dispansera



    "Глава Белогорска - лидеру ЛДПР: «Не надо всех жителей Белогорска приравнивать к пациентам психоневрологического диспансера!»"





  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    8 минут назад

    ЛайКа

    мы бы от Белогорска передохнули





  • ЛайКа

    ЛайКа
    19 секунд назад

    тоже из Белогорска



    Не, не так поняли. Я б скучала



    Просто хочется, чтобы и Блага в топе покрутилась



    А Ник можно бы было "Чуток из Благовещенска"



    Или что-то в этом роде



Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь