Новый корпус Белогорского психоневрологического интерната достроят в 2019 году

В филиале Белогорского психоневрологического интерната в 2019 году достроят новый спальный корпус на 53 места. К 2013 году здание построили на 56 %, после чего стройку заморозили. На завершение работ выделили 24 миллиона рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на завершение строительства спального корпуса психоневрологического интерната в селе Новый Быт Ромненского района, являющегося филиалом Белогорского интерната, предусмотрены 24 миллиона рублей. Большую часть средств выделит федеральный бюджет, сообщает пресс-служба областного правительства.

Строительство спального корпуса психоневрологического интерната в селе Новый Быт велось в 2012-2013 годах и финансировалось за счет средств бюджета Амурской области, в связи с сокращением финансирования стройка спального корпуса была заморожена. В настоящее время техническая готовность спального корпуса составляет 56 %.

На выделенные средства планируется достроить одноэтажный спальный корпус, рассчитанный на 53 койко-места. В состав помещения войдут жилые комнаты, комнаты отдыха, санитарно-технические помещения.

В связи с увеличением числа опекаемых за счет ввода в 2019 году нового корпуса и доведением мощности психоневрологического интерната до 100 койко-мест, министерство социальной защиты населения области организовало работу по разработке проектно-сметной документации на строительство второй очереди – столовой.

«Закончить строительство корпуса планируют до конца 2019 года, реализация проекта позволит ликвидировать очередность в стационарные организации социального обслуживания психоневрологической направленности в Амурской области», – отметила министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселёва.