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20февраля
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сегодня, 13:00 1

На подготовку к отопительному периоду в Приамурье планируют выделить 200 миллионов

На подготовку к отопительному периоду в Приамурье планируют выделить 200 миллионов

На ремонтные работы объектов ЖКХ в Приамурье планируют выделить порядка 200 миллионов рублей. С таким предложением выступил руководитель областного министерства ЖКХ области Сергей Гордеев на заседании правительства региона.

«С начала отопительного периода зарегистрировано 57 нарушений в работе объектов коммунальной инфраструктуры. Большая часть на тепловых сетях (19 случаев) и водопроводных сетях (23 случая). Основная часть нарушений вызвана ветхостью сетей и оборудования», – сказал министр.

Ведомство уже приступило к формированию сводного плана ремонта на 2019-2020 годы. По заверению министра, его подготовят к 1 мая по итогам прохождения отопительного периода. При его формировании будут учтены не только технологические аварии, прошедшие зимой 2018-2919 годов, но и замечания прокуратуры.

Первый зампред правительства Татьяна Половайкина поручила проработать вариант формирования реестра работ уже к марту для того, чтобы ускорить работу по подготовке котельных и сетей.

На совещании говорили и о стабилизации поставок топлива на котельные села Возжаевка и ЗАТО Циолковский. На котельной Возжаевки уже сформирован запас мазута на 17 дней в размере 330,6 тонны, еще 180 тонн (на 9 суток) в пути. На 27 суток заготовлен запас мазута (1 145 тонн) на котельной в ЗАТО Циолковский, сообщает областное правительство.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    народ потом вернёт с лихвой

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