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20февраля
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сегодня, 12:58 0

До плюс 3: прогноз погоды в Амурской области на 21 февраля

До плюс 3: прогноз погоды в Амурской области на 21 февраля
Фото: Амур.инфо

21 февраля, по прогнозу Амурского гидрометцентра, в Приамурье будет преимущественно ясно. Ночью без осадков, местами туман. Днем местами пройдет слабый снег.

Ночью ветер подует с запада, северо-запада со скоростью 2-7, днем – с усилением до 12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 15...20 , днем – минус 3... плюс 2, местами – до минус 10.

В Благовещенске без осадков. Западный ветер ночью разгонится до 2-7, днем – до 5-10 метров в секунду. Уличные термометры покажут ночью минус 14...16, днем – плюс 1...3.

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#погода

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