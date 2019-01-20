До плюс 3: прогноз погоды в Амурской области на 21 февраля

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21 февраля, по прогнозу Амурского гидрометцентра, в Приамурье будет преимущественно ясно. Ночью без осадков, местами туман. Днем местами пройдет слабый снег.

Ночью ветер подует с запада, северо-запада со скоростью 2-7, днем – с усилением до 12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 15...20 , днем – минус 3... плюс 2, местами – до минус 10.

В Благовещенске без осадков. Западный ветер ночью разгонится до 2-7, днем – до 5-10 метров в секунду. Уличные термометры покажут ночью минус 14...16, днем – плюс 1...3.