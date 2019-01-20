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В Благовещенске и Свободном появятся школы инженеров будущего

В Благовещенске и Свободном появятся школы инженеров будущего
Фото: astrakhanfm.ru

Образовательные организации двух городов Амурской области – Благовещенска и Свободного – стали участниками проекта «Школа инженеров будущего – ступени к жизненному успеху». Он направлен на формирование у школьников компетенций, востребованных в современной социальной жизни, региональной экономике и промышленности.

«Современный ритм жизни ставит перед системой образования необходимость начать системную подготовку энергичных, предприимчивых людей, обладающих качествами лидера, способных творчески мыслить, находить нестандартные решения, организовывать созидательную социально-полезную деятельность на благо развития города, региона. Время, условия, определенный кадровый провал в промышленности, экономике меняют саму суть образования: не просто знания ради знаний, а умение применять полученные знания в практической деятельности, видеть их взаимосвязь», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Всего участниками проекта при участии нефтехимической компании «СИБУР Холдинг» станут 23 образовательные организации – детские сады, школы, колледжи, университеты. Дети получат образование не только сидя за партой, обязательное условие инженерного направления – использование мастерских предприятий и учреждений профессионального образования, проведение профессиональных проб, погружение в производственную деятельность, встречи с представителями профессий, сообщает областное правительство.

«Для развития в Амурской области инженерного образования есть все предпосылки. Действуют физико-математические профильные классы, к данному направлению проявляет интерес множество детей. Но для того, чтобы этот интерес перерос в будущую профессию, формируется модель регионального сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с учреждениями профессионального образования и с предприятиями, – прокомментировала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. – Наша задача – закрепить молодежь в регионе, сформировать у них мотивацию: полученные знания, практический опыт использовать на развитие Амурской области».

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#образование

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    9 минут назад

    А школы руководителей тоже будут? А, забыл, там же по наследству гениальность передается.

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