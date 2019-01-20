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20февраля
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В Свободном из-за порыва без воды остались около двух тысяч жителей

В Свободном из-за порыва без воды остались около двух тысяч жителей
Фото: www.amur.info

Ночью в среду, 20 февраля, в Свободном образовался порыв на водоводе. Из-за аварии без горячей и холодной воды оказались 12 многоквартирных домов, в которых живут 1 780 человек. Ремонтные работы в полдень еще продолжались.

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница дома № 12 по улице 50-летия Октября. «Я проснулась в половине пятого утра, воды в домах уже не было. Вообще отключили в 3 часа утра. В нашем доме 96 квартир, без воды соседние дома – № 8, № 10, дома на противоположной стороне улицы. Воду в автоцистерне нам подвезли примерно в 9:30, многие уже ушли на работу. До сих пор воды нет», – пояснила женщина.

Она добавила, что порыв на водоводе произошел примерно в том же районе, где в январе случился порыв на теплотрассе. Тогда пострадали почти 60 домов.

Коммунальной проблемой занялась свободненская городская прокуратура. В 8:30 поступило сообщение оперативного дежурного аварийной диспетчерской службы об обнаружении порыва. Прокуратура сообщает, что его нашли в 5:40 на пересечении улиц 50-летия Октября и Кручинина. Для выполнения аварийно-восстановительных работ организацией водоснабжения ООО «Аква ДВ» перекрыт аварийный участок. Сейчас рабочие предприятия проводят аварийно-восстановительные работы, организован подвоз воды населению.

Городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Действиям ответственных должностных лиц ООО «Аква ДВ» по эксплуатации водопровода дадут правовую оценку. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#ЖКХ #происшествия #Свободный

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