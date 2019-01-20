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20февраля
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сегодня, 12:05 0

В поселке Февральск открыли ледовую переправу

19 февраля официально открыта внеплановая технологическая ледовая переправа в Селемджинском районе на реке Бысса. Ледовая дорога проходит в поселке Февральск. Это уже десятая ледовая переправа, открытая в области этой зимой.

По информации амурского управления МЧС, переправа соответствует всем нормативным требованиям. Об этом свидетельствует «Акт технического освидетельствования переправы на льду», составленный специальной комиссией, в которую входит инспектор Государственной инспекции по маломерным судам.

При передвижении по ледовым переправам необходимо соблюдать основные правила. Так, выезжать на лёд нужно медленно, без рывков и торможений, со скоростью не более 10 километров в час. Перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.

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#МЧС

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