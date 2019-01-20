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20февраля
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сегодня, 11:58 0

Женщина 18 лет хранила труп сестры у себя дома

Женщина 18 лет хранила труп сестры у себя дома
Фото: ru.depositphotos.com

В деревне Паловец на севере Хорватии нашли тело женщины, которая исчезла 18 лет назад. Завернутое в целлофан оно хранилось в отдельной морозильной камере в семейном доме.

Ясмина Доминич (Jasmina Dominić) исчезла в 2000 году, когда ей было 23 года. Первоначально родственники утверждали, что она уехала за границу и работает во Франции. О том, что девушка не выходит на связь, родственники сообщили в полицию только в 2005 году. Тогда территорию дома обыскали, но ничего подозрительного не нашли.

Сейчас в этом доме живет старшая сестра Ясмины с дочерью и зятем. Кроме того, там жил отец пропавшей девушки, скончавшийся два года назад, а мать после этого переехала жить в Германию.

В феврале 2019 тело нашли из-за запаха, который стал испускать холодильник после отключения электричества. По слухам, находку совершил зять старшей сестры Ясмины. До того момента он не знал, что в доме есть еще одна морозильная камера, сообщает «Лента.ру».

В полиции подозревают, что Ясмину Доминич убила ее старшая сестра. Чтобы определить все обстоятельства случившегося, государственная прокуратура назначила вскрытие и анализ ДНК. По неофициальным данным, 45-летняя женщина была арестована, ее перевели в следственный изолятор.

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#криминал #происшествия

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