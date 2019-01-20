У амурских школьников и студентов есть шанс бесплатно обучаться в Китае

1 и 2 марта в Благовещенске впервые пройдёт региональный отборочный этап всероссийского конкурса «Китайский язык – это мост» среди учащихся школ и студентов вузов Амурской области, Республики Саха (Якутия), Хабаровского края и Еврейской автономной области. Победители отборочного этапа будут представлять регион на финале конкурса в Москве.

«Данный конкурс проводится ежегодно по всему миру с 2002 года и приобретает все большую популярность. Конкурс даёт возможность лучшим студентам продемонстрировать уровень владения китайским языком и показать свои знания в области культуры, истории, искусства, географии, музыки, литературы Китая», – сообщают организаторы.

Традиционно конкурс проводится в три этапа: 3-минутный монолог на заданную тему, ответы на вопросы по страноведению Китая и номер художественной самодеятельности. Завоевавший первое место отправляется на финальный тур конкурса в Китай, занявшим второе и третье места достаются памятные подарки. Победителям финального тура будет присвоено звание «Посол китайского языка и культуры» и будет дана возможность обучаться в китайских вузах или путешествовать по Китаю.

Помимо главного приза – обучения в Китае – участники получат возможность раскрыть свои таланты в области художественной самодеятельности, найти много новых друзей как среди коллег-китаистов, так и среди носителей языка, также конкурс помогает преодолеть языковой барьер, сообщает Института Конфуция БГПУ.