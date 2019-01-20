Специалисты АКС нашли и устранили причину, по которой затопило бомбоубежище

Фото: с места события

«Там с одной стороны бомбоубежище, под домом, и рядом к этому бомбоубежищу пристроены подземные гаражи, – рассказал Михаил, один из жильцов дома, ИА "Амур.инфо". – Но ни у кого из нас там нет подземных гаражей, это какой-то посторонний кооператив. Когда затопление пошло, сначала заполнилось бомбоубежище, а потом перехлестнулось и пошло топить гаражи. Затопило и гаражи, и бомбоубежище.

Вчера сначала откачали воду в гаражах. Нашлось несколько хозяев, но они успели выгнать машины в понедельник утром, когда начала поступать вода. Они говорили, что вроде там у кого-то машина стояла, кто ее не использует. Просто поставил автомобиль и уехал. Но точной информации у меня нет. Может быть, это еще всплывет, когда хозяин найдется. Сейчас они закрыли дверь в гаражный кооператив, поэтому посмотреть, что там происходит, нет возможности».

О причинах произошедшего рассказала пресс-служба АКС: «Бомбоубежище находится практически под этим домом. У бомбоубежища был собственник, им владело ведомство. И мы очень долго не могли найти контакты, чтобы нам туда открыли двери. Через это ведомство проходили наши сети. Это бомбоубежище не отапливалось, никак не обслуживалось во время зимнего периода. И из-за этого там перемерзли все наши задвижки на сетях. Задвижки сорвало, напор воды в доме упал. Подача воды не прекратилась, просто упал напор, и мы тогда узнали, что что-то, в принципе, на сетях не так.

Мы очень долго откачивали воду – был большой объем. Пока мы ее не откачали, не увидели, что там все сорвалось, на этих трубах. И мы быстро все устранили. В принципе, проблема была небольшая, но, если бы это ведомство изначально заботилось, отапливало бы помещение, не было бы проблемы».