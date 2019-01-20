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20февраля
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сегодня, 10:51 2

Благовещенцы сообщают о подозрительной девочке, просящей о помощи

Благовещенцы сообщают о подозрительной девочке, просящей о помощи
Фото: www.amur.info

Жители Благовещенска в одном из торговых центров заметили девочку, которая подходила к незнакомым людям и просила их отвезти ее в Тамбовку. При этом она обещала заплатить, говорила, что деньги есть. Одна женщина обратилась в редакцию ИА «Амур.инфо».

Горожанка пояснила, что в пятницу, 15 февраля, примерно в 19:20 к ней подошла незнакомая девочка 11–12 лет.

«Я была там с дочерью и племянницей. Девочка Юля познакомилась с ними в батутном центре, а потом с ними подошла ко мне и попросила отвезти ее в Тамбовку. Сказала, что там живут ее дедушка и отец. Я сказала, что смогу отвезти ее только домой – туда, где она живет. Девочка отказалась, заявила, что к матери и отчиму не вернется. И всё равно найдет кого-нибудь, кто отвезет ее», – пояснила женщина.

Несколько аналогичных сообщений о девочке, просящей увезти ее в Тамбовку, появились в соцсетях. Один горожанин заподозрил в этом новый для Благовещенска вид мошенничества. Он написал, что на парковке девочка обращалась к водителям с одной и той же просьбой. Когда подошла к нему, тоже попросила отвезти в Тамбовку к деду и отцу. Мужчина хотел позвонить ее отцу, но девочка сразу заявила, что ее телефон сел. И, по словам автора сообщения, она постоянно оглядывалась на какую-то тонированную машину.

Как пояснили в полиции Благовещенска, история подтвердилась, и это не было мошенничество. Еще в четверг, 14 февраля, с заявлением обратилась женщина, 12-летняя дочь которой не вернулась домой. Полиция провела проверку и установила, что девочка оказалась в Тамбовке, у родственников. Ребенка вернули матери.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    11 минут назад

    горожанке в редакции не обязательно было обращаться, а вот в полицию обязательно, но чаще почему-то наоборот делают....... а время уходит, это и про мошенничество и реальную проблему с родителями

  • Myxira

    Myxira
    5 минут назад

    И отвез же кто-то...

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