В Приамурье создан кабинет медпомощи онкобольным детям с гепатитом С

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В конце декабря 2018 года стало известно, что у 26 детей с раком крови в возрасте от одного года до 15 лет выявлен гепатит С. Ответ на вопрос, где и каким образом могли заразиться дети, должна дать проводимая в настоящее время экспертиза, так как дети выезжали на лечение и в другие медучреждения за пределы региона. Их документы передали в два медучреждения в центре страны для составления индивидуальных планов лечения и консультаций. Ситуация находится на контроле регионального правительства и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Минздравом региона издан специальный приказ, в соответствии с которым при гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы создан кабинет мониторинга оказания медицинской помощи детям с выявленным вирусным гепатитом С», – сказали в правительстве.

Также там уточнили, что специалисты этого кабинета будут проводить мероприятия по организации медпомощи всем детям с выявленным гепатитом С в АОДКБ: наблюдать за состоянием каждого конкретного ребенка, следить за ходом его индивидуального лечения, а также осуществлять организацию плановых и внеплановых телемедицинских консультаций, очных или заочных консультаций в федеральных клиниках, их санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, в том числе в федеральных учреждениях.