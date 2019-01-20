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20февраля
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В Приамурье создан кабинет медпомощи онкобольным детям с гепатитом С

В Приамурье создан кабинет медпомощи онкобольным детям с гепатитом С
Фото: Амур.инфо

Кабинет для оказания медицинской помощи детям с вирусным гепатитом С создан при гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ) в Амурской области. Об этом 20 февраля сообщили ТАСС в областном правительстве.

В конце декабря 2018 года стало известно, что у 26 детей с раком крови в возрасте от одного года до 15 лет выявлен гепатит С. Ответ на вопрос, где и каким образом могли заразиться дети, должна дать проводимая в настоящее время экспертиза, так как дети выезжали на лечение и в другие медучреждения за пределы региона. Их документы передали в два медучреждения в центре страны для составления индивидуальных планов лечения и консультаций. Ситуация находится на контроле регионального правительства и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Минздравом региона издан специальный приказ, в соответствии с которым при гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы создан кабинет мониторинга оказания медицинской помощи детям с выявленным вирусным гепатитом С», – сказали в правительстве.

Также там уточнили, что специалисты этого кабинета будут проводить мероприятия по организации медпомощи всем детям с выявленным гепатитом С в АОДКБ: наблюдать за состоянием каждого конкретного ребенка, следить за ходом его индивидуального лечения, а также осуществлять организацию плановых и внеплановых телемедицинских консультаций, очных или заочных консультаций в федеральных клиниках, их санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, в том числе в федеральных учреждениях.

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#дети #здоровье #областная власть

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Комментарии
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  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    Так кто та тварь, которая допустила заражение?

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    АУ! НЕ КАБИНЕТЫ НАДО СОЗДАВАТЬ, А СНЯТЬ К ЧЕРТЯМ СОБАЧИМ СУББОТИНА И ИЖЕ С НИМ, ПОКРЫВАЮЩЕГО ВСЕ ПАКОСТИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

  • Sneginka

    Sneginka
    47 минут назад

    Как 12 детей-!! Было 26, а сейчас больше 60!!!!!

  • Горлов

    Горлов
    30 минут назад

    Мира

    АУ! НЕ КАБИНЕТЫ НАДО СОЗДАВАТЬ, А СНЯТЬ К ЧЕРТЯМ СОБАЧИМ СУББОТИНА И ИЖЕ С НИМ, ПОКРЫВАЮЩЕГО ВСЕ ПАКОСТИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ.



    Почему это до сих пор не сделано? Инфантильность власти удивляет.

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