Амурские семьи получили в 2018 году отказы, связанные с маткапиталом

В 2018 году Пенсионный фонд отказал 155 семьям Амурской области в получении сертификата и распоряжении средствами материнского капитала. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОПФР по Амурской области.

Программа поддержки семей, имеющих детей, действует в России уже 12 лет. За все это время сертификаты на материнский капитал получили более 56 тысяч амурчанок. Больше половины из них уже полностью распорядились средствами. Самым популярным направлением в Приамурье все годы является оплата ипотечных кредитов и улучшение жилищных условий за счет приобретения или строительства жилья. Но есть случаи, когда Пенсионный фонд вынужден отказать в получении сертификата и распоряжении его средствами. В 2018 году такие отказы получили 155 амурских семей.

Из них 40 семьям отказали в получении сертификата. Основные причины – лишение родительских прав и совершение преступления против своего ребенка. 20 семьям было отказано в оплате ипотечных кредитов. Основные причины – в праве собственности иное лицо, а не владелец сертификата или его супруг, приобретение жилья, ранее бывшего в собственности данной семьи, жилье непригодно для проживания, оплата потребительских кредитов.

41 семье отказали в направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Основные причины отказов – ветхое и даже аварийное жилье, ребенку, давшему право на сертификат, еще не исполнилось 3 лет. 24 семьям было отказано в направлении средств капитала на получение образования детьми. Основная причина – предоставление неполного перечня документов.

Наконец, 30 семьям отказано в получении ежемесячной денежной выплаты из средств материнского капитала. Основная причина – среднедушевой доход на одного члена семьи превышает полуторакратный прожиточный минимум, установленный в регионе.

Территориальные подразделения ПФР в Амурской области совместно с районными администрациями проводят проверки приобретаемого жилья на предмет пригодности для проживания семей с детьми. А результаты учитываются при принятии решения о перечислении средств маткапитала.

Информация обо всех подозрительных сделках направляется в правоохранительные органы для проверки. Проводится работа по предотвращению обналичивания материнского капитала.

Пенсионный фонд предупреждает – за нецелевое использование средств материнского капитала владельцы сертификатов несут, в том числе, уголовную ответственность.

Капиталом можно распорядиться по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации, интеграции в общество детей-инвалидов. Также с начала 2018 года предусмотрены ежемесячные выплаты нуждающимся семьям, в которых второй ребенок будет рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей.

Программа федерального материнского капитала продлена до 2021 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Горячая линия отделения ПФР по Амурской области – 8 (4162) 202-400.