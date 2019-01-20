Получить наследство Лагерфельда может его кошка

Любимица известного кутюрье Карла Лагерфельда кошка по кличке Шупетт может стать наследницей состояния дизайнера. Дизайнер безумно любил свою кошку, и, как сообщают приближенные, свое наследство он оставил любимице или тому человеку, который будет за ней ухаживать.

Известно, что бирманская кошка появилась у Лагерфельда в 2011 году. За время проживания с дизайнером она успела даже «подработать», участвуя в различных фотосессиях.

«У Шупетт есть своё состояние, она наследница, и, если со мной что-то случится, человек, взявший на себя заботу о ней, не будет ни в чём нуждаться», – признался дизайнер в одном из интервью.

Стоит отметить, что во Франции фактически животное не может унаследовать состояние, поскольку не является ни физическим, ни юридическим лицом. Подобное возможно только в Германии, гражданином которой являлся кутюрье.

И, хотя по закону споров о наследстве учитывается страна проживания человека, есть основания полагать, что дизайнер мог завещать свою любимицу какому-либо фонду или физическому лицу, сообщает Life.ru.

Карл Лагерфельд скончался в Париже на 86-м году жизни. Ранее стало известно, что его место займёт Виржини Виар. Пользователи Инстаграма выразили свои соболезнования его пушистой музе Шупетт, у которой есть своя страница в Инстаграме, которая насчитывает более 164 тысяч подписчиков.