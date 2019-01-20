Жителя села Екатеринославка насмерть сбил грузовой поезд

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования амурчанина грузовым поездом. Погибший оказался 58-летним жителем села Екатеринославка.

По предварительным данным, 7 февраля 2019 года в дневное время на перегоне Екатеринославка – Тур Забайкальской железной дороги машинист грузового поезда заметил мужчину в опасной близости к движущемуся составу. Несмотря на подаваемые звуковые сигналы и экстренное торможение, несчастный случай предотвратить не удалось. Мужчина погиб на месте.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.