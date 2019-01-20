По прилете в Благовещенск задержали женщину, находившуюся в розыске

Фото: Амур.инфо

19 февраля в аэропорту Благовещенска судебными приставами и полицейскими была задержана женщина, находившаяся в федеральном и исполнительном розыске. Она прилетела из Краснодарского края.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по региону, амурчанка долгое время уклонялась от исполнения решения Благовещенского городского суда. По его решению женщина должна была снести самовольную постройку. К ситуации подключились приставы, амурчанку объявили в исполнительный розыск и все закончилось задержанием в аэропорту.

Отмечается, что в федеральном розыске женщина находилась с февраля 2019 года в рамках уголовного дела, подробности которого не сообщаются.

В дальнейшем задержанную передали полицейским.

Как пояснили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе амурского УФССП, самовольная постройка, о которой идет речь, – это трехэтажная гостинка в Благовещенске, расположенная по адресу: улица Шевченко, 121/1. Об этом доме и проблемах его жильцов ИА «Амур.инфо» писало неоднократно.

Дом был построен в 2010 году – на пике популярности строительства так называемых гостинок. Такие дома строились как частные, а после переоформлялись в многоквартирные. Застройщик, индивидуальный предприниматель Надежда Кудрина, собрала деньги с людей, желающих иметь хоть небольшую, но отдельную квартиру. На частном участке построили дом на 18 квартир. А узаконить строение как многоквартирное предприниматель не успела – в городе началась борьба с гостинками. В итоге на предпринимательницу завели уголовное дело, которое потом закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Кудрина уехала из Амурской области. А люди, купившие квартиры в «зеленом домике», остались заложниками ситуации.

Дом лишили коммунальных удобств, многие жильцы съехали оттуда, а здание стало объектом для нападения мародеров.