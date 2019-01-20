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В 2019 году в Зейском районе выявили 18 случаев незаконной рубки леса

В 2019 году в Зейском районе выявили 18 случаев незаконной рубки леса
Фото: Пресс-служба областного министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

В Зейском районе сотрудники лесничества за один день пресекли два факта незаконной рубки леса. Нарушители пытались заявить, что собирали валежник, однако вокруг были свежие спилы делового леса.

В пятницу, 15 февраля, руководитель Зейского лесничества и его заместитель в семи километрах от города Зеи заметили следы автомобиля, ведущие вглубь леса. Однако в тех местах официальные участки, предназначенные для заготовки древесины, не выделялись.

Предположив вероятность деятельности черных лесорубов, государственные инспекторы проследовали по оставленным следам, которые привели к месту, где зафиксировали незаконную рубку деревьев. Нарушители пытались представить происходящее сбором валежника, хотя по спилам было заметно, что велась заготовка здорового делового леса.

В этот же день, в ночное время, был выявлен еще один факт незаконной заготовки леса. Все документы, фото и видео направлены в полицию.

Всего с начала 2019 года в Зейском районе зафиксировано 18 случаев незаконной рубки. По двум фактам материалы переданы в полицию. В 2018 году выявлено 66 фактов незаконной рубки, ущерб от которых составил более двух миллионов рублей, в том числе 2 026 000 рублей по девяти уголовным делам, сообщает пресс-служба областного министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

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#природа #происшествия

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