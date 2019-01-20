Алле Пугачевой в три раза подняли пенсию: обзор прессы

Парень привел в порядок асфальт во дворе любимой; продукты должны и будут дорожать; эксперты отметили высокое качество белых и красных вин российских торговых марок. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

«Комсомольская правда» сегодня рассказывает о том, что Пугачевой в три раза подняли пенсию, а климат на планете зависит от того, как мы питаемся – то есть много интересного на самые разнообразные темы. Я заострил внимание на заметке о том, как, добиваясь руки своей девушки, парень засыпал выбоины в асфальте во дворе ее дома. И скажите, разве можно после этого парню отказать?!

А еще с интересом прочел о судьбе людей, сорвавших куш в лотерею. Читал-то с умыслом, чтобы при случае быть готовым к превратностям и даже подлостям судьбы. Пока подлость заключается в одном: не выигрываю. Может, потому, что не покупаю билеты?

Также в номере

О чем еще пишет главная комсомольская газета страны? О том, что продукты должны дорожать. Если они не будут дорожать, производители не смогут получать адекватную прибыль. Теперь, поди, будете жалеть, что не читали «Капитал» Карла Маркса.

Но бог с ним, с Карлом Батьковичем, когда на очереди статья – откровения продавщицы секс-шопа. Пишет: она не жалеет, что однажды переступила порог спецмагазина.

Перевернув страницу, столкнетесь с другими откровениями – уже писателя Юрия Полякова. Тот тоже рассуждает о сексе: когда его было больше – в СССР или сейчас. И ничего удивительного в такой подборке материалов нет: все мы комсомольцы! А тех, кто школу комсомола не прошел, мне просто жаль.

Вам статья

Очень много полезной информации в еженедельнике «АиФ». Например, вы узнаете об ошибках власти: она вообще перестала реагировать на факты общественного возмущения – будь то несогласие с пенсионной реформой, будь то вопросы уничтожения мусора и т.д.

Или вот пишут: в стране возник избыток бензина. Стоит ли ждать понижения цен? Полезно прочитать статью, суть которой – «от мёртвого осла уши».

Еще вы узнаете о том, почему сегодня на пенсию копить невыгодно. А самое полезное – как найти триллион. Для этого нужно всего-то обнести налогом банковские вклады богатых. Но тут я с газетой не соглашусь: богатые махом переведут деньги в чулки.

Очень интересно

«Моя Мадонна» сегодня признается в любви к мужчинам. Что ни страница – то нормальный мужик, которым смело может гордиться его половина. Ну как не прочитать интервью с парнем, который уже почти пять лет работает дальнобойщиком! Много интересного рассказал герой публикации Дмитрий Тихий, в том числе и об опасностях, которые подстерегают романтика дальних дорог и о том, как выходить из всяких передряг.

Автор материала Татьяна Ямщикова вместе со своим собеседником развенчала и мифы, которые окружают профессию водителя тяжелых машин. А их – мифов – много: говорят, что дальнобойщики сильно пьют, постоянно имеют дело с путанами, слушают «шансон» и отбиваются от бандитов. Так вот все это ерунда, и потому у гарного хлопца, который на фото «Мадонны» такая очаровательная супруга, которая тоже на фото «Мадонны».

Также в номере

Не пропустите и рубрику «Частные вопросы» полковнику полиции Дмитрию Панченко (их задавала Анна Азанова). Вы не найдете в этом материале эпизодов погонь за преступниками и стрельбы – все это для попсовых детективов. Здесь сотрудник полиции предстал не человеком в форме, а просто человеком, чем и интересен.

И еще много в газете публикаций о настоящих мужчинах, и это понятно: на носу День защитника Отечества.

На посошок

В «Российской газете» я обратил внимание на материал о том, что белые и красные вина российских торговых марок оказались очень высокого качества – это оценили винные эксперты международного класса.

Еще я зачитался заметкой о необычных талантах пчел. Оказывается, пчелы умеют считать: они способны производить сложные арифметические действия. О сложных экспериментах прочтите сами, я лишь добавлю, что следующий этап – проверка пчел на умение разговаривать.

Еще в газете рассказывается, что 96 % жителей Курил высказались против передачи островов Японии. Правда, я тут же вспомнил, что большинство россиян до сих пор высказываются против пенсионной реформы.