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сегодня, 09:09 1

На Амуре возле Благовещенска собака догнала человека и повалила его (видео)

На Амуре возле Благовещенска собака догнала человека и повалила его (видео)
Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик blag_dtp опубликовал видео, снятое с территории Благовещенска. В кадре – река Амур, скованная льдом. Судя по ролику, происходило задержание человека при помощи собаки.

На кадрах видно, что животное догнало человека, повалило, затем подбежали еще несколько человек, которые в дальнейшем стали уводить «нарушителя».

«На реке Амур пограничники провели задержание человека, пытавшегося пересечь границу. Возможно, были учения. Если кто знает, подробности пишите в комментариях», – сообщил паблик. «Это учения на "Западной" заставе, "злодей" был в дреске. Пса зовут Стингер», – проинформировал в комментариях один из пользователей.

ИА «Амур.инфо» обратилось в пресс-службу ПУ ФСБ России по Амурской области. Там пояснили, что на видео – подготовка к учениям. Совместные международные учения на границе состоятся в ближайшее время.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 1901

#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    Эпический заголовок)))) Нового человека на работу чтоли взяли? Будете соревноваться между собой на тему, кто абсурднее заголовок придумает?

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