На Амуре возле Благовещенска собака догнала человека и повалила его (видео)

Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик blag_dtp опубликовал видео, снятое с территории Благовещенска. В кадре – река Амур, скованная льдом. Судя по ролику, происходило задержание человека при помощи собаки.

На кадрах видно, что животное догнало человека, повалило, затем подбежали еще несколько человек, которые в дальнейшем стали уводить «нарушителя».

«На реке Амур пограничники провели задержание человека, пытавшегося пересечь границу. Возможно, были учения. Если кто знает, подробности пишите в комментариях», – сообщил паблик. «Это учения на "Западной" заставе, "злодей" был в дреске. Пса зовут Стингер», – проинформировал в комментариях один из пользователей.

ИА «Амур.инфо» обратилось в пресс-службу ПУ ФСБ России по Амурской области. Там пояснили, что на видео – подготовка к учениям. Совместные международные учения на границе состоятся в ближайшее время.

Видео: instagram.com/blag_dtp