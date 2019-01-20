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20февраля
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сегодня, 09:02 0

В Амурской области станет еще теплее: прогноз погоды на 20 февраля

В Амурской области станет еще теплее: прогноз погоды на 20 февраля
Фото: Амур.инфо

20 февраля в Амурской области небольшая облачность, без осадков. Только по северо-востоку местами пройдет слабый снег. Юго-западный ветер дует со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до плюс 3 градусов, на севере – до минус 5, местами – около минус 10.

В Благовещенске день будет солнечным. Ветер с запада дует со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться около плюс 2 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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