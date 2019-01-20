Дети из театра «Фантазеры» вышли на «Театральные подмостки»

Юные артисты детского театра «Фантазеры» вместе со зрителями побывали в волшебной стране «Мультипультии». Премьеру сыграл младший состав театра. Ребята показали свои актерские и вокальные таланты. Их игру оценивали не только зрители, но и жюри: актеры, режиссеры и специалисты городского управления культуры.

Постановку представили на городском фестивале «Театральные подмостки». Музыкальный спектакль «Однажды в стране Мультипультии» – это сказка, где герои мультфильмов исполняют песни композитора Бориса Савельева на стихи Аркадия Хайта. Режиссер-постановщик спектакля - Ольга Васенина.

Волшебную страну не сможет найти на карте ни один отличник, и всё же она существует в детском воображении. Здесь встречаются Крокодил Гена и Незнайка, Чебурашка, Красная Шапочка и другие герои мультфильмов.

У коллектива впереди большая и ответственная работа – театр участвует в конкурсе на звание народного. Скоро ребята приступят к репетициям нового проекта, на который был получен муниципальный грант.

«Руководитель этого коллектива подготовила проект. Увидим к 9 мая», – пояснила начальник управления культуры администрации Благовещенска Виктория Хопатько.