Гороскоп на 20 февраля: Рыбы что-то потеряют, а Скорпионов ждут странности

Восход Солнца: 07:32

Заход Солнца: 17:55

Солнце в Рыбах.

Овен. Венера усилит стремление к новым связям, в том числе любовным, которые очень быстро перерастут в интимные, но потом также внезапно исчезнут из вашей жизни.

Телец. Перед вами могут неожиданно раскрыться какие-то финансовые тайны. Не исключено, что вы найдете новые источники дохода.

Близнецы. Если вы проявите чуткость и мягкость по отношению к близким людям, то вам все вернется сторицей.

Рак. На работе все выше всяческих похвал. Не принимайте поспешных решений, не идите на поводу у эмоций. Возможно, кто-то будет нуждаться в вашей помощи.

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Лев. Месяц большого профессионального и финансового успеха. Очень скоро ваши дела пойдут на лад, поддержка придет с неожиданной стороны.

Дева. Вам не стоит слишком увлекаться связями, которые в скором времени станут обременительными и ненужными.

Весы. Вероятны осложнения в отношениях с друзьями: характерное для вас чувство собственного достоинства и некоторая холодность в общении может быть неправильно истолкована и принята за высокомерие и гордыню.

Скорпион. Не игнорируйте звездные подсказки – небесные светила плохого не посоветуют. Этот день может показаться странным и необычным – будьте внимательны к знакам и старайтесь доверять своей интуиции.

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Стрелец. Гороскоп не советует отправляться в дальнее путешествие, особенно, если все вокруг складывается против этого мероприятия.

Козерог. Эта среда будет связана с приливом сил и творческими начинаниями. Можете менять место работы и профессию, ваша практичность и интуиция – гарантия успеха.

Водолей. В данный период постарайтесь помириться со всеми, с кем находитесь в ссоре. При этом не идите напролом, лучше действовать деликатно.

Рыбы. Этот день не подходит для начала новых важных проектов. Представители знака могут впасть в состояние рассеянности и неприкаянности. Не исключена потеря вещей или денег.

Астролог: Вальдемар Небоходцев