Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20февраля
Предыдущая новость
сегодня, 01:06

Гороскоп на 20 февраля: Рыбы что-то потеряют, а Скорпионов ждут странности

Гороскоп на 20 февраля: Рыбы что-то потеряют, а Скорпионов ждут странности

Восход Солнца: 07:32
Заход Солнца: 17:55
Солнце в Рыбах.

Овен. Венера усилит стремление к новым связям, в том числе любовным, которые очень быстро перерастут в интимные, но потом также внезапно исчезнут из вашей жизни.

Телец. Перед вами могут неожиданно раскрыться какие-то финансовые тайны. Не исключено, что вы найдете новые источники дохода.

Близнецы. Если вы проявите чуткость и мягкость по отношению к близким людям, то вам все вернется сторицей.

Рак. На работе все выше всяческих похвал. Не принимайте поспешных решений, не идите на поводу у эмоций. Возможно, кто-то будет нуждаться в вашей помощи.

Читайте также
Гороскоп на неделю 18 – 24 февраля: Львы будут слушать интуицию, а Дев ждет кризис

Лев. Месяц большого профессионального и финансового успеха. Очень скоро ваши дела пойдут на лад, поддержка придет с неожиданной стороны.

Дева. Вам не стоит слишком увлекаться связями, которые в скором времени станут обременительными и ненужными.

Весы. Вероятны осложнения в отношениях с друзьями: характерное для вас чувство собственного достоинства и некоторая холодность в общении может быть неправильно истолкована и принята за высокомерие и гордыню.

Скорпион. Не игнорируйте звездные подсказки – небесные светила плохого не посоветуют. Этот день может показаться странным и необычным – будьте внимательны к знакам и старайтесь доверять своей интуиции.

Читайте также
Астрологический прогноз на вторую половину февраля 2019 года

Стрелец. Гороскоп не советует отправляться в дальнее путешествие, особенно, если все вокруг складывается против этого мероприятия.

Козерог. Эта среда будет связана с приливом сил и творческими начинаниями. Можете менять место работы и профессию, ваша практичность и интуиция – гарантия успеха.

Водолей. В данный период постарайтесь помириться со всеми, с кем находитесь в ссоре. При этом не идите напролом, лучше действовать деликатно.

Рыбы. Этот день не подходит для начала новых важных проектов. Представители знака могут впасть в состояние рассеянности и неприкаянности. Не исключена потеря вещей или денег.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Просмотров всего: 93

#гороскоп #гороскоп на день

распечатать


В России и мире 4

Украина требует запретить в США показ фильма «Т–34»
В России и мире

Солдат подделал пачку денег и дал их невесте на свадебные расходы
В России и мире

Маша Распутина выгнала из дома мужа из-за того, что он толстый
В России и мире

Мужчина укусил жену после того, как пострадал от укуса змеи

В России и мире

Китайский гороскоп на 14 декабря: день Металлического Дракона
Общество 1

Гороскоп на 14 декабря: Водолеи под напряжением, Львы найдут вдохновение

В России и мире

Восточный гороскоп на 13 декабря: день Земляного Кролика
Общество

Гороскоп на 13 декабря: Водолеям не стоит доверять, а Стрельцам стоит заняться самоконтролем
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь