Умер известный всему миру кутюрье Карл Лагерфельд

Фото: Global look press

«Очень печальное известие. Царствие небесное великому Карлу, который был очень тесно связан с Россией. Его родители жили во Владивостоке, представляли очень известную молочную фирму Nestlé. Именно по Транссибирской магистрали впоследствии Лагерфельды переехали в Германию. Он получил одну из ведущих премий ещё в 1955 году, на конкурсе моды, который был устроен журналом Vogue по поводу лучшего стиля шерстяной одежды. Совместно с юным тогда Ивом (Сен-Лораном. — RT) — они выделились ещё тогда ... Очень французский в душе и очень немецкий внутри», — рассказал историк моды Александр Васильев (цитата по RT на русском).

Карл Отто Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге. В 1952 году переехал в Париж, где поступил в лицей при Синдикате высокой моды. В 1955 году на конкурсе молодых дизайнеров, организованном Международным секретариатом шерсти, получил первую премию за эскиз женского пальто.

В 1974 году основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. В 1979 году стал профессором Высшей венской школы прикладного искусства.

С 1983 года был художественным директором дома Chanel, основал линии KL и KL by Karl Lagerfeld. Одновременно с этим с 1987 по 1995 год сотрудничал с немецким производителем одежды Клаусом Штайльманом, а с 1992 по 1997 год снова был главным модельером дома Chloe.

Фото: Reuters

В 1998 году открыл в Париже собственную художественную галерею Lagerfeld Gallery — Studio 7L. В 2000 году открыл в столице Франции издательский дом 7L и одноименный книжный магазин.

В 2004 году разработал сценический наряд для тура Мадонны и коллекцию для H&M, в 2005–2006 годах работал с певицей Кайли Миноуг. В 2009 году разрабатывал модели мотошлемов и платков. В 2010 году сотрудничал с компанией Coca-Cola.

С 2010 по 2013 год создавал карикатуры для изданий Eulenspiegel, Liberation, Welt. С 2015 по 2018 год создал несколько линеек спортивной одежды и купальников для интернет-магазина Zalando, французской компании Vilebrequin и Puma.

В 2010 году он стал кавалером ордена Почетного Легиона. Этого титула кутюрье был удостоен за особый вклад в культуру и искусство.