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19февраля
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сегодня, 20:53 3

В Совфеде предлагают закрывать супермаркеты на выходные

В Совфеде предлагают закрывать супермаркеты на выходные
Фото: ru.depositphotos.com

В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни. С таким предложением выступил член комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев.

«Есть наличие крупных гипермаркетов и супермаркетов, сетей оптового формата с большим ассортиментом товаров. Давайте сделаем, как на Западе, в Германии, например», – рассказал парламентарий.

По его словам, крупные сети в западных странах закрываются по пятницам в 20:00 и остаются «фактически закрытыми» до утра понедельника.

30 мая 2017 года всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса, согласно которому 82 % россиян не поддерживают инициативу о введении ограничений работы супермаркетов в выходные дни. 68 % опрошенных считают, что такие ограничения создадут лишь большие неудобства, сообщают «Известия».

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#закон #работа #российская власть #торговля

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Комментарии
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  • дмитрий 2018

    дмитрий 2018
    33 минуты назад

    Им реально заняться больше нечем?????

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    31 минута назад

    Предлагаю навсегда закрыть Совет Федерацией. Ибо смысла в нем давно никакого нет и не предвидится.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    10 минут назад

    Реально,что они так часто употребляют?

    А уровень жизни в России как в Германии не хотели бы сначала сделать,чтобы за Германией повторять?

    Хотя,у этих дармоедов уж точно уровень жизни покруче будет,чем у немцев

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