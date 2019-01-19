Правительство РФ заморозило плату за негативное воздействие на окружающую среду

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое замораживает тариф за негативное воздействие на окружающую среду на уровне 95 рублей за тонну мусора. Об этом он сказал, открывая совещание о переходе российских регионов на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

«Я только что подписал специальное постановление, которым мы замораживаем рост платы за негативное воздействие на окружающую среду, то есть оставляем размер платежа на период с 2019 по 2023 год на уровне 2018 года», – сообщил Медведев.

Во вторник, 19 февраля, глава правительства также обратился к губернаторам регионов с требованием как можно быстрее перейти на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами и не искать причины для отсрочки.

«Я просил бы не сбавлять темп работы и постоянно держать этот вопрос, потому что он чувствительный, сложный, в сфере своего пристального внимания», – сказал Медведев.

По его словам, всякого рода решения, направленные на отсрочку перехода на новую систему обращения с ТКО, ни к чему хорошему не приведут, «даже если это в какой-то момент кажется тому или иному руководителю целесообразным по каким-то политическим причинам».

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 31 января заявил о необходимости скорректировать тарифы и нормативы накопления мусора. Ведомство предлагает рассмотреть вопрос о предоставлении субъектам возможности проводить расчёт только за объёмы отходов, фактически вывезенные региональным оператором.

По словам Кобылкина, некорректно рассчитанный норматив может привести к перенакоплению ТКО и невозможности собрать плату за вывезенный мусор, сообщает «Парламентская газета».