Амурские предприниматели могут ввести новую маркировку табачной продукции

С 1 марта в Приамурье вводится обязательная маркировка табачной продукции. Промаркировать свой товар предприниматели должны до конца июня, иначе потом они не смогут его продавать.

Сейчас маркировка продукции проходит в экспериментальном режиме. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте оператора системы маркировки – «Честный знак.рф», приобрести необходимое кассовое оборудование, обновить товароучетную программу, заключить соглашение с оператором фискальных данных. Предполагается, что нововведения помогут пресечь нелегальный табачный бизнес.

«Это поможет хорошим – в кавычках – производителям действительно занять свою нишу. Государству – получить те налоги, которые необходимо выплачивать при производстве этой продукции. Гражданам позволит покупать продукцию, которая прошла свой путь: будут знать, что это не из какой-то травы непонятной, а из рук нормального производителя», – рассказала заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Татьяна Величко.