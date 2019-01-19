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19февраля
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сегодня, 20:13 3

Амурские предприниматели могут ввести новую маркировку табачной продукции

Амурские предприниматели могут ввести новую маркировку табачной продукции

С 1 марта в Приамурье вводится обязательная маркировка табачной продукции. Промаркировать свой товар предприниматели должны до конца июня, иначе потом они не смогут его продавать.

Сейчас маркировка продукции проходит в экспериментальном режиме. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте оператора системы маркировки – «Честный знак.рф», приобрести необходимое кассовое оборудование, обновить товароучетную программу, заключить соглашение с оператором фискальных данных. Предполагается, что нововведения помогут пресечь нелегальный табачный бизнес.

«Это поможет хорошим – в кавычках – производителям действительно занять свою нишу. Государству – получить те налоги, которые необходимо выплачивать при производстве этой продукции. Гражданам позволит покупать продукцию, которая прошла свой путь: будут знать, что это не из какой-то травы непонятной, а из рук нормального производителя», – рассказала заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Татьяна Величко.

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#закон #торговля

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Комментарии
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  • дикаядикость

    дикаядикость
    1 час назад

    очередной законный способ срубить бабла с предпринимателей и населения под маркой "доброты" и "заботы"

  • tka4ev

    tka4ev
    1 час назад

    Выжить нам поможет чёрный нал и конрафакт. Как-раз не маркированная продукция, в которую не включены поборы, может стоить меньше. А насчёт того что с "регистрациями марками", правильного качества это для лохов сказки.

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