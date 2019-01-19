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19февраля
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Благовещенский хор «Возрождение» подготовил программу на девяти языках

Благовещенский хор «Возрождение» подготовил программу на девяти языках
Фото: www.amur.info

Камерный хор «Возрождение» выступил в Благовещенске с новым концертом в рамках проекта «Возрождение в музее». На этот раз артисты подготовили программу, состоящую из произведений зарубежных композиторов. Исполнители пели на девяти разных языках

Венгерская, африканская, китайская, итальянская – народные песни звучали в этот вечер вместе с мировыми хитами зарубежной музыки. Эта программа создана из произведений, которые давно хотели представить публике, но не в каждом концерте их можно было исполнить. Таких произведений в копилке хора оказалось на полноценное выступление. Здесь нет единой темы, но есть разнообразная многоцветная музыкальная палитра. В которой среди малоизвестных произведений есть настоящие хиты – «Лесная сказка» Дворжака или «Аве Мария» Шуберта.

В этот вечер было много премьер. Хористам хотелось показать как можно больше жанров: от католической духовной музыки до спиричуэлс – это духовные песни афроамериканцев. Этот жанр оформился в последней трети XIX века как модифицированные невольничьи песни американского Юга.

О существовании такого жанра в музыке, как и об истории возникновения других музыкальных произведений, зрители узнали на концерте, который у «Возрождения» всегда не просто музыкальный, но и просветительский. И хотя своей основной задачей хор считает пропаганду русской музыки, всё же обойти внимаем красивейшие произведения зарубежных авторов невозможно.

«Мы очень много исполняем русской музыки. А хочется погрузиться в другую атмосферу. Приятно возвращаться к русской музыке и очень интересно исполнять зарубежную. Палитра извлечения другая. Но всегда после зарубежки безумно приятно петь свое родное», – признается руководитель хора Елена Беляева.

За шесть лет существования проекта «Возрождение в музее» это третий концерт зарубежной музыки. Кстати, в последнее время хор радует зрителей не только традиционными концертами, но и интерактивными мероприятиями: дважды с аншлагом в филармонии прошли хоровые ночи. В следующий раз, 28 февраля, артисты встретятся со зрителями также в филармонии, где представят программу «Мужчины и женщины».

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