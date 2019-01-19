Объехавший весь мир испанец поселился в Благовещенске

Хорхе Санчес – знаменитость в Испании. Он гид, писатель и путешественник. В первый раз он отправился в самостоятельное странствие в возрасте 13 лет и с тех пор не может остановиться.

«Я уже видел все страны в мире – 193. И не только: все 56 штатов США, все 85 частей, республик и областей России – от Чукотки до Севастополя, от Курил до Мурманска. Везде-везде я бывал», – рассказал Хорхе Санчес.

Чтобы иметь возможность колесить по странам, необязательно быть богатым человеком. Испанец предпочитает путешествовать плацкартным поездом либо на кораблях. Так можно познакомиться и поближе узнать простых людей. Хорхе питается в столовых либо на рынке, а живет в простых хостелах и скромных гостиницах. В дороге он рад любой работе, он был преподавателем, официантом, грузчиком, разнорабочим, актером, уборщиком и даже золотодобытчиком в Перу.

«Нас была группа, все из Перу и я. Работал с ними один месяц. Деньги, которые я заработал, мне платили грамм золота. Потом я продал, когда мне нужны были деньги, и на это я путешествовал целый год. За один месяц работы, и потом целый год, представляете?» – вспоминает Санчес.

Хорхе разговаривает на восьми языках и заполнил визами 22 паспорта. Из всех мест на Земле, по словам испанца, на рай больше всего похожи острова Самоа в Полинезии. А вот самое ужасное воспоминание из Афганистана, там в 1989 году путешественника посадили в тюрьму.

«Я попал в плен, они думали, что я шпион. И пока я не объяснил, они звонили в мою страну, я объяснял, что я простой турист. Тогда меня освободили, но несколько дней было плохо, я думал – вдруг я не выйду отсюда, и я ещё туда не возвращался, потому что боюсь», – признается путешественник.

Последние годы Хорхе путешествует меньше, чем раньше, и его маршруты теперь навсегда связаны с Благовещенском – здесь он женился и здесь растет его сын, Лазарь Хорхиевич. Столицу Амурской области испанский странник считает городом, в котором хочется прожить всю жизнь, а местную сметану – лучшей в мире едой.

«Россия для меня – моя вторая страна. Я люблю Испанию, конечно, я там родился, но для меня Россия – обожаю, люблю! Я любил этот город! Я скажу моей жене – после Санкт-Петербурга Благовещенск – самый красивый город России! Русская кухня для меня лучшая, особенная. Не могу жить без сметаны! В Испании у нас нет её, почему они не придумали?!» – недоумевает Хорхе Санчес.

Теперь посещать разные страны Хорхе Санчес планирует вместе с семьёй. В ближайших планах совместная поездка на Канары. Из неосвоенных мест планеты у Хорхе в списке остались лишь 2 пункта: Северный полюс и Южный полюс. Но это очень дорого.