В Ивановском районе предприятиям пересчитывают новые «мусорные» тарифы

Почти полсотни частных и бюджетных организаций Ивановского района заключили договоры с региональным оператором на вывоз мусора. Большинство бизнесменов решили платить за услугу не по нормативам, а по фактическому накоплению отходов. Замеры в районе показали, что нормативы были завышены.

500 рублей за вывоз мусора в январе 2019 года заплатили владельцы небольшого магазина в Ивановке. В месяц у предпринимателя накапливается только 1 кубометр отходов. Если бы реализацию реформы в регионе не отложили с января на апрель, частникам пришлось бы платить за услугу 6 000 рублей в месяц. Вывоз и утилизацию 20 кубометров мусора предлагали оплачивать магазину до пересмотра объемов накопления отходов. В начале года подсчитали, сколько мусорят предприниматели. Теперь им разрешили платить за фактические объемы накопления отходов.

«На сегодняшний день мы заключаем договор. Нами подана заявка, и нам посчитали, что это будет стоит 400 рублей», – рассказала заведующая магазином Ольга Ус.

В администрации Ивановского района сообщили, что прежние нормативы накопления отходов в большинстве случаев были завышены примерно в два раза. В состав рабочей группы по замерам мусора вошли работники ЖКХ, представители ОНФ и сами бизнесмены. В Ивановском районе они выполнили больше 300 замеров.

«Действительно, согласно этим замерам мы убедились, что, некоторые приблизились к нормативке, но в большинстве случаев, это мелкие и средние предприниматели – они не дотянули до нормативки. Если берем крупные торговые центры, они приближались к нормативному состоянию. Поэтому у нас сегодня заключено соглашение с региональным оператором, что у нас по факту заключают договора», – пояснил первый заместитель главы Ивановского района Владимир Голованчук.

В итоге споры на тему мусорной реформы в предпринимательском сообществе Ивановского района поутихли. Но некоторые вопросы еще остаются.

«Ситуация, я считаю, сгладилась на сегодняшний день. Раньше мы платили за вывоз мусора, сейчас мы будем платить за вывоз и утилизацию мусора. И вот, на областном уровне задались вопросом: нужны мусороперерабатывающие заводы. Если предпринимательское сообщество увидит, что все происходит не так как раньше, а действительно началась переработка, то я думаю вопрос сам собой отпадет», – считает председатель совета по предпринимательству при администрации Ивановского района Дмитрий Ядыкин.

Пока в области есть планы по строительству двух мусоросжигательных заводов к 2021 году. И еще трех – к 2028му. На встрече бизнесменам объяснили, как заключать договоры с региональным оператором. Это нужно сделать до 1 марта.

«Заявочку можно оставить, либо зайдя на сайт Полигон28.рф, либо поехать в Благовещенск по адресу улица Богдана Хмельницкого, 42, либо прийти к нам в офис в селе Ивановка, по адресу – улица Рабочая, 17/а. Оплата услуги будет проходить до 10 числа следующего месяца. то есть до 10 мая за апрель», – рассказала мастер по обращению с твердыми коммунальными отходами регионального оператора «Полигон» Татьяна Безверхняя

При оформлении документов предприниматель должен указать, сколько раз в месяц ему нужно вывозить мусор, как удобнее получать квитанцию за услугу: на электронную почту, по почте или через курьера. На данный момент из 400 с лишним организаций Ивановского района договоры заключили только около 50.