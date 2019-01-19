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19февраля
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сегодня, 17:54 0

Картину юной амурчанки отметили на международном конкурсе

Картину юной амурчанки отметили на международном конкурсе
Фото: www.instagram.com/amurobl_official/

Воспитанница детской школы искусств села Возжаевка Белогорского района Анастасия Даньковская стала лауреатом ежегодной международной выставки-конкурса детского художественного творчества «Мир детства».

Ее рисунок «Мое лето на море» в технике «гуашь» был удостоен диплома III степени в младшей возрастной группе. Настя обучается в школе искусств с 2016 года и уже имеет много достижений в конкурсах областного и всероссийского уровня, сообщает инстаграм-аккаунт областного правительства.

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#конкурсы

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