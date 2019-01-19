Картину юной амурчанки отметили на международном конкурсе

Воспитанница детской школы искусств села Возжаевка Белогорского района Анастасия Даньковская стала лауреатом ежегодной международной выставки-конкурса детского художественного творчества «Мир детства».

Ее рисунок «Мое лето на море» в технике «гуашь» был удостоен диплома III степени в младшей возрастной группе. Настя обучается в школе искусств с 2016 года и уже имеет много достижений в конкурсах областного и всероссийского уровня, сообщает инстаграм-аккаунт областного правительства.