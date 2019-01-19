В поджоге администрации Прогресса подозревают кандидатов в депутаты
В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились амурчане, которые отреагировали на появление информации о поджоге здания администрации поселка Прогресс Амурской области. Люди сообщили, что лица, которых задержала полиция, являются кандидатами в депутаты местного Совета народных депутатов. Эти сведения нашли официальное подтверждение.
Амурчане назвали фамилии двух человек, информация о которых есть на сайте избирательной комиссии Амурской области. Это зарегистрированные кандидаты в депутаты Совета народных депутатов поселка Прогресс четвертого созыва.
То, что сведения правдивы, ИА «Амур.инфо» подтвердил глава Прогресса Сергей Провоторов. «Задержаны именно эти лица. Виновные или не виновные, я не могу говорить. Но именно эти лица задержаны как подозреваемые», – сказал Сергей Михайлович. Он сообщил, что это кандидаты от партии ЛДПР.
Досрочные выборы депутатов поселка Прогресс четвертого созыва назначены на 3 марта, уточнил Сергей Провоторов. В настоящее время идет предвыборная кампания.
Глава Прогресса также сказал, что не знает мотива этих людей.
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