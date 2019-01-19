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19февраля
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сегодня, 17:37 7

В поджоге администрации Прогресса подозревают кандидатов в депутаты

В поджоге администрации Прогресса подозревают кандидатов в депутаты
Фото: ru.depositphotos.com

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились амурчане, которые отреагировали на появление информации о поджоге здания администрации поселка Прогресс Амурской области. Люди сообщили, что лица, которых задержала полиция, являются кандидатами в депутаты местного Совета народных депутатов. Эти сведения нашли официальное подтверждение.

Амурчане назвали фамилии двух человек, информация о которых есть на сайте избирательной комиссии Амурской области. Это зарегистрированные кандидаты в депутаты Совета народных депутатов поселка Прогресс четвертого созыва.

То, что сведения правдивы, ИА «Амур.инфо» подтвердил глава Прогресса Сергей Провоторов. «Задержаны именно эти лица. Виновные или не виновные, я не могу говорить. Но именно эти лица задержаны как подозреваемые», – сказал Сергей Михайлович. Он сообщил, что это кандидаты от партии ЛДПР.

Досрочные выборы депутатов поселка Прогресс четвертого созыва назначены на 3 марта, уточнил Сергей Провоторов. В настоящее время идет предвыборная кампания.

Глава Прогресса также сказал, что не знает мотива этих людей.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Опаздываете, товарищи))

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    1 час назад

    ЛайКа

    Опаздываете, товарищи))



    Намек ясен, но нам, в отличие от другого сайта, нужно официально подтвердить информацию.

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Сереня Труш, ну, у вас и партейка однако))

  • Раззява

    Раззява
    39 минут назад

    Ахахахах ... Сказ о том, как Батеева с корешем в коммандировку отправили

  • LT

    LT
    33 минуты назад

    хехе еще и на первой полосе.

    вон после взрыва в Магнитогорске и освещения его в СМИ, по всей стране пошла волна лжеминирований, не опасаетесь, горе-пиарщики, что амурчане флешмоб с огнем подхваят? ко всяким администрациям так то очень мало людей испытывают добрые чувства.

    что то словосочетания огонь и администрация стало завораживать...

  • Вилен5203

    Вилен5203
    22 минуты назад

    Во дурачье. И в народе и во власти.

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