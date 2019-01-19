В поджоге администрации Прогресса подозревают кандидатов в депутаты

Амурчане назвали фамилии двух человек, информация о которых есть на сайте избирательной комиссии Амурской области. Это зарегистрированные кандидаты в депутаты Совета народных депутатов поселка Прогресс четвертого созыва.

То, что сведения правдивы, ИА «Амур.инфо» подтвердил глава Прогресса Сергей Провоторов. «Задержаны именно эти лица. Виновные или не виновные, я не могу говорить. Но именно эти лица задержаны как подозреваемые», – сказал Сергей Михайлович. Он сообщил, что это кандидаты от партии ЛДПР.

Досрочные выборы депутатов поселка Прогресс четвертого созыва назначены на 3 марта, уточнил Сергей Провоторов. В настоящее время идет предвыборная кампания.

Глава Прогресса также сказал, что не знает мотива этих людей.