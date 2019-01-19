Благовещенцы снова указали на ошибки на стеле амурцам-героям

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Девушка заметила ошибки на стеле в центре города. На ней перечислены фамилии амурчан, в годы Великой Отечественной войны ставших кавалерами ордена Славы.

«Вместо тире – дефис. В слове "Отечественной" пропущена буква В. Около года назад я обращалась в администрацию, обещали исправить, но ничего не сделано до сих пор. Ведь перед 9 Мая выделяют деньги. Может, на эти средства устранить ошибки? Это не буквоедство, это памятник воинам Великой Отечественной войны! Слово "Отечество" – оно знаковое, потому что люди за него сражались, а мы не можем написать его правильно!» – возмущена горожанка.

Проект реконструкции площади Победы подготовили в 2007 году. Благовещенский Совет ветеранов ознакомился с ним и одобрил. Автором проекта был Дмитрий Еськов. Стелу со списком воинов-амурцев, погибших в Великой Отечественной войне, изготовили в ноябре 2008 года. Реконструкция площади завершилась к маю 2009-го.

Около года назад, в конце апреля 2018-го, Амур.инфо опубликовало об этом статью. Тогда администрация города сообщила, что о проблеме знают. «При поступлении соответствующего материала – плитки – художники выполнят повторную гравировку. Часть мемориала, содержащая ошибку, будет заменена», – обещали городские власти.

Редакция ИА «Амур.инфо» готовит запрос в администрацию города, чтобы узнать, когда планируют исправить ошибки на памятнике.