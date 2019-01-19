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19февраля
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сегодня, 17:38 3

Благовещенцы снова указали на ошибки на стеле амурцам-героям

Благовещенцы снова указали на ошибки на стеле амурцам-героям

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Девушка заметила ошибки на стеле в центре города. На ней перечислены фамилии амурчан, в годы Великой Отечественной войны ставших кавалерами ордена Славы.

«Вместо тире – дефис. В слове "Отечественной" пропущена буква В. Около года назад я обращалась в администрацию, обещали исправить, но ничего не сделано до сих пор. Ведь перед 9 Мая выделяют деньги. Может, на эти средства устранить ошибки? Это не буквоедство, это памятник воинам Великой Отечественной войны! Слово "Отечество" – оно знаковое, потому что люди за него сражались, а мы не можем написать его правильно!» – возмущена горожанка.

Проект реконструкции площади Победы подготовили в 2007 году. Благовещенский Совет ветеранов ознакомился с ним и одобрил. Автором проекта был Дмитрий Еськов. Стелу со списком воинов-амурцев, погибших в Великой Отечественной войне, изготовили в ноябре 2008 года. Реконструкция площади завершилась к маю 2009-го.

Около года назад, в конце апреля 2018-го, Амур.инфо опубликовало об этом статью. Тогда администрация города сообщила, что о проблеме знают. «При поступлении соответствующего материала – плитки – художники выполнят повторную гравировку. Часть мемориала, содержащая ошибку, будет заменена», – обещали городские власти.

Редакция ИА «Амур.инфо» готовит запрос в администрацию города, чтобы узнать, когда планируют исправить ошибки на памятнике.

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#память #происшествия

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Комментарии
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  • Вилен5203

    Вилен5203
    29 минут назад

    Письмо в администрацию президента очень помогает. Уже скопировал эту новость и отправил.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    14 минут назад

    Да, помнится, действительно, об ошибках уже писали, и народ высказывал свои замечания! Например, на пропуски букв, что Харитонов, которого аж дважды (!) почему-то указали (!) – это на самом деле - не Полный кавалер, что правильно Тагоев, а не Тагаев, что после 2009 года открыто еще несколько новых имен амурцев – Полных кавалеров ордена Славы, как и новых имен Героев Советского Союза. Раз знают, то, наверно, исправят – не пройдет и полгода, или полтора года, наверняка уж к 75-летию Победы точно исправят! ))

  • Myxira

    Myxira
    7 минут назад

    Вероника Н.

    Раз знают, то, наверно, исправят – не пройдет и полгода, или полтора года, наверняка уж к 75-летию Победы точно исправят! ))



    Понимаю, шутка... Но все же, почему нужно ждать какой-то даты? Грубейшие ошибки необходимо устранять в кратчайшие сроки, не затягивая.

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