Лучше всех в Приамурье зиму пережили фазаны и кабаны

Относительно теплая и малоснежная зима оказалась удачной для большинства видов животных Приамурья. Наиболее благоприятно условия сложились для амурских фазанов и кабанов. Зато малое количество снега создало проблемы для хищников, прежде всего, волков.

Отсутствие сугробов упрощает зверям поиски пропитания и дает возможность убегать от волков. При глубоком снеге и наличии обледеневшей корки ноги копытных вязнут и ранятся, что сильно сокращает скорость. Волки же благодаря весу и более приспособленным для снега лапам, прекрасно бегают по насту, не проваливаясь.

Удачной зимовке кабанов, кроме того, очень способствовал богатый урожай желудей. В некоторых районах охотоведы заказников отмечали отсутствие интереса у местных диких свиней к подкормочным площадкам — животным хватало еды и без помощи человека.

Малое количество снега повлияло и на сокращение миграции сибирской косули. У животных не появилось необходимости в поисках еды выходить в центральные и южные районы области, где на них гораздо активнее охотятся браконьеры. Легальная же охота на косулю в этом году запрещена, что стало дополнительным плюсом. В ряде районов специалисты отметили, что косуля «заметила» сокращение числа охотников и стала вести себя менее тревожно, чем обычно.

Фазанам же, помимо отсутствия снега на полях, помог частичный отстрел лисиц — основного естественного врага, который проводили в связи с мониторингом бешенства. Зима 2018 года также была малоснежной, и численность фазана заметно выросла — с 334 тысяч особей, по данным учетов в 2017 году, до 429 тысяч в 2018-м.

«Угрозу для дальнейшего роста численности фазанов может, однако, представлять слишком ранняя и теплая весна. К сожалению, сразу после схода остатков снега в Приамурье, как правило, начинаются природные пожары, которые приводят к уничтожению кладок яиц. Особенно актуально это для равнинных зон южных районов, где плотность фазана наиболее высокая», — уточнил главный охотовед Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ Михаил Лесик.

В Приамурье сейчас завершаются зимние учеты животных. Обновленные данные о численности видов появятся в апреле, после обработки и сведения данных, сообщает сайт областного охотуправления.