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19февраля
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сегодня, 17:09 0

Перед судом предстанет амурчанин, обвиняемый в убийстве сожителя матери

Перед судом предстанет амурчанин, обвиняемый в убийстве сожителя матери
Фото: amur.sledcom.ru

В Амурской области завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя Завитинского района. 32-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя своей матери.

30 октября 2018 года следователям поступило сообщение о безвестном исчезновении 53-летнего жителя Завитинска. При осмотре дома, где проживал пропавший, были обнаружены замытые следы крови. Это позволило выдвинуть версию о криминальном характере исчезновения амурчанина.

По подозрению в преступлении задержали сына сожительницы пропавшего. Он сознался в убийстве, сообщает СУ СКР по Амурской области.

Как показал на следствии подозреваемый, у него сложились неприязненные отношения с погибшим из-за того, что тот часто обижал мать. 24 октября 2018 года амурчанин нанес сожителю матери множественные удары деревянной палкой, причинив травмы, не совместимые с жизнью. После этого он вывез тело на автомобиле в Завитинский район, где закопал в лесополосе.

В ходе проверки этих сведений мужчина показал конкретное место сокрытия тела, после чего его извлекли и направили на экспертизу.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения – заключение под стражу.

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#криминал #происшествия

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