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19февраля
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сегодня, 16:55 0

Украина требует запретить в США показ фильма «Т–34»

Украина требует запретить в США показ фильма «Т–34»
Фото: скриншот из фильма "Т-34"

Украинские дипломаты обратились к кинотеатрам США с просьбой отказаться от показа российской киноленты «Т-34». В украинском посольстве считают, что фильм «пропагандирует враждебную внешнюю политику Москвы». Сообщение с таким призывом было опубликовано на официальной странице дипмиссии в Facebook.

«Посольство призвало кинотеатры пересмотреть свое намерение показать этот фильм, потому что он открыто оправдывает и пропагандирует враждебную внешнюю политику Москвы (включая продолжающуюся агрессию России против Украины), используя память о Второй мировой войне», – говорится в сообщении.

Посольство поблагодарило представителей украинских общин в США, которые посодействовали приостановке проката «Т-34» в своих городах.

Также дипломаты обратились к другим украинским активистам, проживающих на территории Соединенных Штатов, с просьбой призвать другие кинокомплексы запретить показ картины, чтобы «не усиливать русскую пропаганду в США», сообщает «360».

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#кино #США #Украина

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