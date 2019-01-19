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19февраля
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сегодня, 16:30 0

Юной амурчанке на операцию в Москве требуются дополнительные средства

Юной амурчанке на операцию в Москве требуются дополнительные средства
Фото: www.amur.info

12-летняя Лера из поселка Береговой Зейского района, которая отправилась на лечение в Москву с помощью народных денег, снова нуждается в помощи. Уже в клинике выяснилось, что операцию, которую предполагалось провести за счет финансирования из благотворительного фонда, семье девочки придется оплачивать самой.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», девочка заболела в 2015 году. У нее на голове образовалась шишка, оказалось, что это рак. Опухоль удалили, сохранить глаз не удалось. Лере сделали операцию в Москве, сформировали глазницу, заполнили ее собственной жировой тканью ребенка. Потом ей пообещали восстановить лицо, пострадавшее от болезни, вставить протез в глазницу. На поездку в Москву у семьи не было средств, и мама обратилась за поддержкой к неравнодушным людям. Собрать нужно было 65 тысяч рублей.

Люди помогли, мама с дочерью отправились в Москву. И там вскрылся целый ряд обстоятельств, некоторые из них стали неприятной неожиданностью.

«Сразу вставить протез оказалось невозможно, – рассказала Анна Рябцева. – Веко два с половиной года оставалось в состоянии покоя, и сейчас его нужно постепенно растянуть, чтобы оно нормально выглядело. Нам уже вставили протез маленького размера, сегодня заменят на более крупный, затем еще. Я не знаю, сколько это времени займет. Планировали приехать дней на десять, теперь даже не знаю, сколько времени это займет. А дорога из квартиры в клинику в одну сторону стоит 700 рублей. У меня сейчас денег осталось на одну поездку».

Еще одна проблема заключается в том, что операцию по протезированию семье придется оплачивать самостоятельно. Раньше лечащий врач говорил Ане, что ее готов оплатить благотворительный фонд. Буквально на днях уже в Москве выяснилось, что этого не будет. Семье выставили счет на 12 тысяч рублей.

«Возвращаться нам уже никак нельзя, потрачены и деньги, и время, Лере уже начали растягивать веко, – пояснила Анна. – Поэтому мы снова просим людей помочь нам. Сумма, которая нам необходима – 30 тысяч рублей. На операцию, поездки в Центр глазного протезирования и питание».

Маме Леры – Анне Рябцевой – можно позвонить по телефону +7-963-803-94-62.

Деньги можно перевести на карту Сбербанка: 5469 0300 1262 4128, на имя доверенного лица – Юлия Сергеевна В.

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#дети #здоровье #происшествия

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