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19февраля
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сегодня, 16:12 1

Вынесен приговор по ДТП в Приамурье с погибшей и 5-ю пострадавшими

Вынесен приговор по ДТП в Приамурье с погибшей и 5-ю пострадавшими
Фото: instagram.com

Белогорский городской суд вынес приговор по факту резонансного ДТП, которое произошло в Белогорском районе 21 августа 2017 года. В нем погибла женщина, и пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Виновником трагического происшествия сочли водителя одной из двух столкнувшихся машин. Это 66-летний житель села Среднебелое Ивановского района. Как сообщает ИА «Амур28.инфо», на суде пожилой мужчина свою вину не признал, хотя и эксперт, и свидетели, и пострадавшие говорили о том, что в ДТП виноват он.

Как выяснилось в ходе расследования, в день аварии пенсионер сел за руль своего автомобиля по просьбе соседки. Женщина попросила свозить ее в Белогорск к дочери и внуку. Женщина сидела рядом, на переднем пассажирском сиденье. В какой-то момент амурчанин принял решение остановиться на обочине, потом стал разворачиваться в обратную сторону, не включив поворотник. Выехавшему поперек дороги автомобилю врезалась в бок иномарка, ехавшая сзади со скоростью 90 километров в час.

Амурчанина приговорили к колонии-поселению, там он проведет три года.

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#ДТП #происшествия #суды #транспорт

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Вступил в силу приговор амурчанину, по вине которого в ДТП погиб мужчина
Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Очень "суровое" наказание, учитывая, что вину он не признал...

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