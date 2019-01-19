Вынесен приговор по ДТП в Приамурье с погибшей и 5-ю пострадавшими

Фото: instagram.com

Виновником трагического происшествия сочли водителя одной из двух столкнувшихся машин. Это 66-летний житель села Среднебелое Ивановского района. Как сообщает ИА «Амур28.инфо», на суде пожилой мужчина свою вину не признал, хотя и эксперт, и свидетели, и пострадавшие говорили о том, что в ДТП виноват он.

Как выяснилось в ходе расследования, в день аварии пенсионер сел за руль своего автомобиля по просьбе соседки. Женщина попросила свозить ее в Белогорск к дочери и внуку. Женщина сидела рядом, на переднем пассажирском сиденье. В какой-то момент амурчанин принял решение остановиться на обочине, потом стал разворачиваться в обратную сторону, не включив поворотник. Выехавшему поперек дороги автомобилю врезалась в бок иномарка, ехавшая сзади со скоростью 90 километров в час.

Амурчанина приговорили к колонии-поселению, там он проведет три года.