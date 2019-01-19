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19февраля
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Солдат подделал пачку денег и дал их невесте на свадебные расходы

Солдат подделал пачку денег и дал их невесте на свадебные расходы
Фото: Амур.инфо

Малазиец подделал пачку купюр ради роскошной свадьбы и попался на мошенничестве. Подделанные деньги мужчина смешал с настоящими и передал невесте на свадебные расходы.

Служащий в армии мужчина несколько дней изготавливал четыре тысячи малазийских ринггитов (около 65 тысяч рублей) при помощи ксерокса, который находился на военной базе. После того как все купюры были напечатаны, 28-летний солдат передал их невесте на свадебные расходы, перемешав с настоящими деньгами. Откладывать траты было нельзя: свадьба назначена на 30 марта.

Невеста обратила внимание на странный вид банкнот. Солдат объяснил ей, что такие купюры он получил из банкомата. Чтобы доказать это, он показал девушке чеки, которые он достал из урны возле банкомата, в котором действительно снял небольшую сумму. Невеста посоветовала ему обратиться в полицию с такими купюрами.

Мужчина написал заявление в полицию в надежде, что банк обменяет фальшивые деньги на настоящие. На следующий день его арестовали. У него конфисковали 55 купюр достоинством в 50 (811 рублей) и 100 ринггитов (1,6 тысячи рублей), настоящую банкноту в 100 ринггитов и копировальный аппарат, сообщает «Лента.ру».

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#криминал #юмор

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