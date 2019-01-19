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19февраля
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сегодня, 15:14 0

Маша Распутина выгнала из дома мужа из-за того, что он толстый

Маша Распутина выгнала из дома мужа из-за того, что он толстый
Фото: Global Look Press

Известная певица Маша Распутина выгнала из загородного дома своего супруга Виктора Захарова. Причиной размолвки супругов стал лишний вес Виктора.

Как признался Виктор, Распутина уделяет вопросам питания большое внимание и в ультимативной форме сказала мужу худеть. Однако эта затея не увенчалась успехом и привела к громкой ссоре.

«Назвала старым, толстым и заявила, что больше ей не нужен, выгнала. Я обиделся, собрал вещи, переехал из коттеджа в московскую квартиру», – рассказал супруг певицы в интервью изданию StarHit.

По его словам, съехав от Распутиной, он сразу же сел на диету. «Теперь по утрам ем кашу, на обед и ужин – мясо или рыбу с овощами. Но, если честно, после её слов кусок в горло не лезет», – заявил Виктор.

Он также не исключил вероятность того, что с Машей Распутиной их отношения могут прекратиться навсегда.

«Боюсь, как бы Маша другого за это время не нашла… Тогда придётся разводиться», – резюмировал супруг певицы.

Маша Распутина вышла замуж за бизнесмена и продюсера Виктора Захарова в 1999 году. Это второй брак певицы, в котором родилась дочь.

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#шоу-бизнес

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