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19февраля
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сегодня, 15:03 1

«Почта России» в Приамурье будет работать 23 февраля и 8 марта

«Почта России» в Приамурье будет работать 23 февраля и 8 марта
Фото: pixabay.com

Часть отделений «Почты России» в Амурской области будут работать в ближайшие праздничные дни – 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба УФПС Амурской области.

В пятницу, 22 февраля, и в четверг, 7 марта, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

23 февраля и 8 марта в Приамурье будут открыты 15 отделений почтовой связи. 23 февраля они будут работать по графику субботы, а 8 марта – по графику пятницы с сокращением рабочего дня на один час.

В Благовещенске в праздничные дни будут работать ОПС 675001, 675002, 675004, 675028. Также будут открыты отделения в Белогорске, Зее, Тынде, Райчихинске, Сковородине, Шимановске, Свободном, Новобурейском.

Для остальных отделений эти дни являются выходными – не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

24 февраля и 9 марта отделения «Почты России» будут оказывать услуги по установленному режиму работы.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения «Почты России» могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение «Почты России» доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

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#праздники

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Комментарии
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  • Белый Ангел

    Белый Ангел
    1 минута назад

    Беспредел, а не главпочтампт в г. Благовещенске. Постоянные проблемы с ними.

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