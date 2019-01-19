Подозреваемые в поджоге администрации Прогресса задержаны

Ночью 18 февраля в полицию поступило сообщение от жительницы Прогресса. Девушка рассказала, что услышала на улице звон разбитого стекла, а обернувшись, увидела, что из окна одного из зданий идет дым. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции и представители заинтересованных служб и ведомств.

Предварительно установили, что неизвестные разбили окно на первом этаже здания и закинули в помещение горящую автомобильную шину.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, стражи порядка изъяли следы обуви и протектора шин, а также записи с камер наружного видеонаблюдения. Изучив их, полицейские установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Сотрудники уголовного розыска нашли машину, установили личности и местонахождение граждан, которые могут быть причастны к преступлению. Мужчины 1977 и 1980 годов рождения были доставлены в пункт полиции. Автомобиль поместили на арест-площадку.

Следователь возбудил уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Как отмечается, задержанные дали признательные показания. Четко пояснить причины произошедшего они не смогли, указав лишь, что на момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время следователи выясняют мотивы действий злоумышленников.

Согласно действующему законодательству, за подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.