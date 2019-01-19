Амурский губернатор выступит в прямом эфире Общественного телевидения России

Во вторник, 19 февраля, гостем прямого эфира программы «Отражение» Общественного телевидения России станет губернатор Амурской области Василий Орлов. Программа начнётся в 18 часов по московскому времени.

Глава региона Василий Орлов даст 30-минутное интервью о перспективах и проблемах области и ответит на вопросы телезрителей. Их можно будет задать во время эфира по бесплатному телефону прямой линии 8-800-222-00-14 или прислать sms-сообщения на номер 5445 (отправка бесплатна для абонентов Tele2, Билайн, МТС, Мегафон).

«Отражение» выходит ежедневно по будням: ведущие поднимают актуальные социальные и политические проблемы, новости экономики, культуры, образования. Гостями студии информационной программы становятся политики, экономисты, общественные деятели, сообщает пресс-служба областного правительства.