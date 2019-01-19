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19февраля
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сегодня, 13:55 0

В Прогрессе подожгли здание администрации

В Прогрессе подожгли здание администрации
Фото: pixabay.com

В ночь на 18 февраля подожгли здание администрации поселка Прогресс Амурской области. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил источник. Информацию подтвердил глава Прогресса Сергей Провоторов.

Сергей Михайлович рассказал, что поджог произошел в ночь с 17 на 18 февраля. «Администрация сдается под сигнализацию, под охрану Росгвардии, в здании никого не находилось. В ночное время было выбито стекло, и в окно закинули горящий предмет», – сообщил глава Прогресса.

В результате возникшего пожара полностью выгорел актовый зал. Предварительно, ущерб составил более 350 тысяч рублей. Люди не пострадали.

Сейчас происшествием занимается полиция. Сергей Провоторов отметил, что у стражей порядка есть подозреваемые, но подробностей не сообщил. По словам Сергея Михайловича, в актовом зале планировалось открыть окружной избирательный участок для проведения досрочного голосования.

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#пожары #происшествия

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