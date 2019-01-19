Мужчина укусил жену после того, как пострадал от укуса змеи

Супружеская пара из Северной Индии хотела повторить сюжет «Ромео и Джульетты». Мужчину укусила ядовитая змея, но, не желая встретить смерть без своей возлюбленной, он укусил женщину за запястье (с её согласия), чтобы яд убил их вместе.

Шанкар Рай отдыхал у себя дома субботним вечером. В это время в комнату заползла ядовитая змея и укусила мужчину за запястье. Вместо того чтобы сразу обратиться к врачам, мужчина рассказал обо всём жене и сказал: «Моё последнее желание – умереть вместе с тобой». Женщина согласилась, и супруг укусил её за запястье. Оба после этого потеряли сознание.

Утром соседи обнаружили пару и отвезли обоих в больницу. «Ромео» спасти не удалось, но «Джульетта» выжила.

«Я позволила ему сделать это, – говорит женщина. – Он сказал, что слишком любит меня и не хочет умирать один».

За 2018 год в Индии от укусов ядовитых змей скончались почти 1 000 человек. В России риск столкнуться со смертоносным гадом не так велик. Но он есть: самой опасной ядовитой змеёй на территории РФ является гюрза, которую можно встретить на Северном Кавказе. Укус самой распространённой змеи в России – гадюки – в большинстве случаев не ведёт к летальному исходу, но возможны тяжелые аллергические реакции, сообщает Eg.ru.