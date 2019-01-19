ГИБДД: водитель, устроивший ДТП в Благовещенске, был нетрезв

Honda CR-V и Toyota Allion столкнулись в 9:38 утра в понедельник, 18 февраля. Авария произошла в районе дома № 7 по улице Воронкова. Автомобили получили серьезные механические повреждения. Изначально не сообщалось о пострадавших, однако позже двое участников ДТП обратились за медицинской помощью.

«В отношении водителя, управлявшего Honda CR-V составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". В настоящее время все причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции», – сообщает инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Сергей Ирванев.