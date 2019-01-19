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19февраля
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ГИБДД: водитель, устроивший ДТП в Благовещенске, был нетрезв

ГИБДД: водитель, устроивший ДТП в Благовещенске, был нетрезв

Водитель, ставший участником ДТП в Благовещенске, был нетрезв. Об этом рассказали в Благовещенском отделе Госавтоинспекции. Как сообщало ИА «Амур.инфо», на месте ДТП мужчина сообщил, что во время движения у автомобиля отказали тормоза.

Honda CR-V и Toyota Allion столкнулись в 9:38 утра в понедельник, 18 февраля. Авария произошла в районе дома № 7 по улице Воронкова. Автомобили получили серьезные механические повреждения. Изначально не сообщалось о пострадавших, однако позже двое участников ДТП обратились за медицинской помощью.

«В отношении водителя, управлявшего Honda CR-V составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". В настоящее время все причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции», – сообщает инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Сергей Ирванев.

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#ДТП #закон

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Тормоза не у авто отказали, а у его хозяина.

  • rediska

    rediska
    1 час назад

    Вот и встало всё на свои места, а то тормоза отказали

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